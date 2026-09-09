Un Kids&Us Manresa muy coral se impone al MoraBanc Andorra

En duelo un tanto trabado, especialmente en la primera mitad, el Kid&Us acabó imponiendo su juego y la victoria ante el MoraBanc Andorra (74-83) que le permite pensar en revalidad el título en la Lliga Catalana, Un gran partido de Hugo Benítez en los minutos finales acabaron por decantar el duelo para los de Diego Ocampo.

AND-MAN Lliga Catalana AND 74 83 MAN Alineaciones Morabanc Andorra, 74 (23+7+26+18): Luz (1), McGriff (14), Iwundu (0), Robertson (20), Pustovyi (19)- cinco inicial-, Mutic (4), Best (4), Francisco (0), Aquino (0), Kuric (5), Bottiroli (0), Radosevic (7). Kids&Us Manresa, 83 (12+21+22+28): Bassas (10), Allen (11), Tamba (10), Ongenda (4), Vila (5)- cinco inicial-, Notae (XX), Benítez (14), Beaufort (3), Agbo (8), Drejer (0), Oriola (7), Minchev (6), Notae (5).

El MoraBanc Andorra entró mucho mejor en el duelo que el Kids&Us Manresa (17-10), en el segundo partido de la la primera jornada de la 47ª Lliga Catalana, disputado este miércoles en Palau d'Esports de Catalunya, en Tarragona, correspondiente al Grupo 1.

Dominio claro de los andorranos ante el conjunto de Diego Ocampo con las ideas muy poco claras en ataque y que le llevó a un parcial muy negativo tras el primer cuarto (23-12) destacando los puntos de McGriff y Pustovyi (5) por el equipo de Tabak.

El Kid&Us trató de volver a encuentro más agresivo, aunque con mucha precipitación ofensiva que no ayudaba a la fluidez de su juego aunque poco a poco lograba reducir las diferencias a pesar de haber subido la intensidad (25-18) en unos minutos muy pobres de ambos conjuntos.

Allen, con seis puntos, fue el máximo anotador manresano en la primera mitad / FCBQ

El Kids&Us, por delante al descanso

A base de apretar los dientes en defensa, el Kids&Us lograba acercarse a solo un punto (28-27) en un mal cuarto de los andorranos, que no encontraban el aro de su rival, con apenas cinco puntos a 1:33 del descanso y lo aprovecharon los de Diego Ocampo para incluso ponerse por delante (30-31) y llegar incluso con tres puntos de ventaja al final del cuarto (30-33) tras un contundente parcial de 7-21.

Diego Ocampo, dando instrucciones a sus jugadores / FCBQ

En la reanudación, el acierto no mejoró por ambos conjuntos, con muchas pérdidas de balón, aunque poco a poco se fueron entonando los ataques, con mucha igualdad en el electrónico (42-42) sin que ningún equipo impusiera su juego.

El Kids&Us Manresa lograba ponerse por delante gracias a un triple de Bassas y canasta de Tamba (49-53) aunque Kassius Robertson respondía rápido con un triple (52-53). No había manera de abrir hueco, ni por unos ni por otros. Robertson seguía anotando desde larga distancia (15 puntos) y le daba la vuelta al electrónico para los andorranos (55-53) a dos minutos para el final del tercer cuarto. Morabanc Andorra se llevaba el cuarto (26-22) y una ventaja escasa en el marcador (56-55).

Kuric trata de anotar ante la defensa manresana / FCBQ

En el cuarto definitivo, los balones del Morabanc llegaban a Pustovyi (19 puntos) que hacían daño en la pintura manresana, aunque no sacaban rédito en el electrónico (63-65). Intercambio de triples de Robertson y Oriola, que mantenían al Kids por delante (66-70) a 4:24 del final.

Los de Diego Ocampo abrían un hueco importante tras triple de Hugo Benítez (14 puntos) que dejaban el duelo en franquicia para los manresanos (68-78) y que sentenciaron en los segundos finales para sumar una importante victoria (74-83), pensando en revalidar el título de campeón.