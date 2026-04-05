Kevin Punter lidera un valioso triunfo de un Barça en cuadro

El Barça, que se presentó en Zaragoza con las bajas de Satoransky y Vesey, y con la decisión de dejar fuera a Will Clyburn pensando en la doble jornada europea de esta semana, supo sobreponerse a todas las ausencias en Zaragoza, y liderado por Kevin Punter (22) se llevó un meritorio triunfo ante el Casademont Zaragoza (86-92) dejando en anécdota los 32 puntos de Santi Yusta.

ZAR-FCB Liga Endesa ZAR 86 92 FCB Alineaciones Casademont Zaragoza, 86 (25+16+27+20): Foreman (7), Spissu (3), Yusta (32), Fernández (2), Dubljevic (18)- cinco inicial-, Robinson (7), Washington (0), González (8), Rodríguez (9), Koumadje (0). Barça, 92 (32+18+22+20): Marcos (9), Cale (5), Parra (9), Norris (10), Willy (12)- cinco inicial-, Punter (22), Brizuela (4), Fall (4), Shengelia (13), Kusturica (4).

Con un quinteto inédito con Cale y Norris y Juani en la dirección, los azulgrana iban a remolque en los primeros minutos (11-5) con un Casademont muy acertado en el triple. Juani, único base puro de los azulgrana, anotaba el primer triple del Barça y Miles Morris parecía muy motivado, consciente de que la baja de Clyburn la tenía que aprovechar para ganarse la confianza de Pascual (11-12).

Casademont hacía daño desde el triple, con dos consecutivos de Dubljevic, que le permitía mantenerse parejo a los blaugrana (20-21). Fall tenía sus primeros minutos para dar descanso a Willy, y anotaba en sus dos primeraas acciones para abrir una pequeña brecha (20-25) y Plaza, obligado a parar el duelo. Los azulgrana, bien plantados, conseguían cerrar el primer cuarto por delante (25-32) y con buenas sensaciones para los de Pascual a pesar de las bajas.

Miles Norris trata de taponar a Yusta, uno de los jugadores más peligrosos del Casademont Zaragoza / FCB

El Barça, en control

El joven Kusturica tenía sus primeros minutos de juego y ya aportaba (29-38), con Brizuela en la banda tras sufrir un pequeño corte que apenas le dio tiempo para entrar en juego.

Punter empezaba a carburar con su segundo triple, y los blaugrana se mantenían en control con 10 puntos de renta (31-41). La defensa de Casademont era intensa y no daba tregua al cuadro de Pascual, aunque respiraba con cinco puntos consecutivos de Punter (13) que le daba un buen margen a los blaugrana, que imponía su ritmo (35-46).

Con otro canastón de Punter, el Barça llegaba al descanso dominando el duelo (39-50) en una buena primera mitad del equipo de Pascual, que plantaba cara a la intensidad de los maños, liderados por Dubljevic (16), demasiado solo.

Cale, en una acción defensiva ante el Casademont Zaragoza / FCB

El Casademont aprieta

El Casademont salió rabioso en la segunda mitad, y se acercaba tras un 5-0 inicial (44-50). La defensa blaugrana cometía algunos despistes, que daba opciones a los maños para acercarse (52-56). Los de Plaza presionaban toda la pista, que descolocó un tanto al equipo de Pascual, con Juani Marcos llevando el peso del equipo.

Shengelia volvía al duelo, necesitado el equipo azulgrana de un lider, y con Casademont ya encima en el marcador (54-56). Aunque era Punter volvía al rescate con tres tiros libres consecutivos de un Barça que había perdido el ritmo de la primera mitad aunque no cedía el mando (54-60).

Minutos de lujo de Punter, que se echó el equipo a la espalda (22 puntos) y que mantenía al Barça por delante, aunque la diferencia seguía siendo escasa (64-68). Con Shengelia de 'cinco', los azulgrana afrontaban los 10 minutos finales por delante (66-72).

Shengelia mantuvo la intensidad del Barça y jugando a ratos de 'cinco' / FCB

Un nefasto inicio de los blaugrana, con triple de un imparable Santi Yusta (28), le daba la vuelta al marcador (73-72) tras un pacial de 7-0 para los de Joan Plaza, que despertaba el Príncipe Felipe, Aunque la reacción blaugrana con tres canastas consecutivas, le devolvían el control para apagar el arreón local (74-79).

El duelo no estaba resuelto, pero el Barça supo capear la intensidad de los locales que creían en la victoria (80-83). A 1:20 del final, apareció la figura de Parra y Juani Marcos, que anotaban un triple el alero y una penetración del base para dejar el duelo sentenciado (86-92) y una victoria de lujo visto los pocos recursos con los que contaba Xavi Pascual.