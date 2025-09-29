Así hace Kendrick Perry el mejor campero malagueño: ingredientes y trucos revelados

Kendrick Perry, jugador del Unicaja, ya es un malagueño más. Tras tres años en Málaga y su cuarta temporada en el club iniciándose, el jugador estadounidense ha mostrado a través de un vídeo para la ACB que no solo es un malagueño más en la cancha, sino también fuera de ella y, sobre todo, en sus fogones. Y como muestra, ha revelado el paso a paso que hay que seguir para crear uno de los bocados más reconocidos y tradicionales de Málaga: el campero.

"Soy un cocinillas y hoy vamos a hacer un campero, que es un típico sándwich español malagueño", ha recalcado Perry a sus seguidores. Para ello, ha mostrado que lo primero es tener todos los ingredientes preparados, que serían pan, jamón, queso, cebolla, lechuga, tomate y mayonesa.

El paso a paso de un buen campero malagueño, según Kendrick Perry

"Voy a hacerlo a mi manera. No sé si es a lo malagueño típico, pero vamos a intentarlo", ha señalado el jugador, tras lo que ha procedido a abrir el pan y untar mayonesa "un poco a ambos lados". "Empezamos con el jamón en la parte de abajo y dos lonchas de queso, no mucho", ha continuado narrando el estadounidense.

Tal y como ha señalado, no es demasiado fan del tomate en sus "sándwiches", por lo que ha decidido continuar su creación con solo medio tomate: "Y un poco de cebolla para darle sabor y lo acabamos con algo de lechuga", ha concluido.

Las 'pegas' del campero malagueño para el jugador del Unicaja

Además, para asegurarse de que está correctamente terminado, el jugador ha aconsejado "aplastar" el campero para que esté "todo bien junto". "Qué bueno", ha exclamado el joven tras probar su propia creación culinaria, a la que ha puntuado con un 9,5 sobre 10.

"Personalmente, añadiría un poco de mostaza para mezclarla con la mayonesa y, quizás, añadiría un poco de ajo en polvo, un poco de sal y un poco de pimienta", ha añadido el profesional que se autodefine como un cocinero "atrevido". "Pero, en general, es un buen sándwich porque tenemos ingredientes de gran calidad aquí", ha recalcado sobre este tradicional bocado que descubrió al comenzar su andadura en Málaga.

