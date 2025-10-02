Kendrick Nunn, MVP de la primera jornada de la Euroliga

Kendrick Nunn, escolta estadounidense del Panathinaikos griego, ha sido galardonado con el premio MVP al mejor jugador de la primera jornada de la Euroliga, después de sumar 29 créditos de valoración, máximo histórico de la jornada inaugural, en la victoria de su equipo ante el Bayern Múnich por 87-79.

Nunn, una de las estrellas del Panathinaikos y uno de los mejores anotadores del baloncesto europeo, registró unos guarismos de 21 puntos, con nueve de once en tiros de dos y tres de tres en lanzamientos desde el triple; 10 asistencias, el tope en su carrera en la Euroliga; tres rebotes y tres robos.

Sus 29 créditos de valoración fueron superados por su compatriota Will Clyburn, alero del Barça, que en su debut en la competición con la camiseta azulgrana se fue hasta los 30 de valoración (23 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias, 1 tapón), pero su equipo no pudo superar al Hapoel de Tel Aviv, con el que cayeron derrotados por 103-87.

Otros registros llamativos los protagonizaron Nikola Milutinov, del Olympiacos, máximo reboteador de la primera jornada con 14 capturas, o el pívot caboverdiano Walter Tavares, del Real Madrid, que volvió a mostrar su poderío defensivo con tres tapones en la derrota a domicilio del conjunto merengue ante el Virtus de Bolonia.

Ambos clubes españoles también tuvieron representación en el apartado de robos de balón con los jugadores Tomas Satoransky (Barça) y Mario Hezonja (Real Madrid), que con tres cada uno, igualaron el máximo de la jornada inaugural junto a Lonnie Walker y Jimmy Clark (Maccabi Playtika Tel Aviv), Ish Wainwright (Hapoel), Wenyen Gabriel (Bayern), Nicolo Melli (Fenerbahce) y Thomas Walkup (Olympiacos).

Más estadísticas de la primera jornada

Por último, siete jugadores lograron dobles-dobles en la primera fecha, entre ellos, Omari Moore (12 puntos, 10 rebotes) y Matt Costello (13 puntos, 10 rebotes) del Valencia Basket, y Tren Forrest (14 puntos, 10 asistencias) del Baskonia.

Junto a ellos, completan las estadísticas Sasha Vezenkov (24 puntos, 13 rebotes) y Nikola Milutinov (12 puntos, 14 rebotes) del Olympiacos; Wade Baldwin del Fenerbahçe (10 puntos, 10 asistencias); y el ya mencionado Kendrick Nunn, del Panathinaikos (21 puntos, 10 asistencias).