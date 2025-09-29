Kameron Taylor, el otro MVP de la Supercopa Endesa de Málaga

El Valencia Basket conquistó este domingo la segunda Supercopa Endesa de su historia. Lo hizo tras un fin de semana de muy buen baloncesto, en el que el joven Sergio de Larrea se coronó MVP, pero en el que los mayores aplausos del Carpena se los llevó Kameron Taylor, exjugador cajista, que debutó oficial y triunfalmente con el cuadro taronja en esta cita jugada en el Palacio Martín Carpena.

Kameron Taylor, que la pasada temporada fue el MVP de la Supercopa de Murcia 2024 con la camiseta del Unicaja, se quedó al borde de hacer historia y lograr dos temporadas seguidas este galardón con el que se premia al mejor jugador de la finalísima. No tuvo ese reconocimiento "oficial", pero sí el oficioso de un Palacio de los Deportes de Málaga que de manera mayoritaria le gritó "MVP, MVP" tras una jugada de 2+1, en el esprint final del partido, que le dio a su equipo medio título supercopero.

Números de estrella

Los números de Kameron Taylor en la final fueron 17 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias, para 22 de valoración y un +18 de su equipo con él en pista, en 23.40 minutos de partido. Siendo unas cifras muy "top", de jugador estrella, lo mejor de Kameron fue la sensación que transmitió, cada segundo que estuvo sobre el parqué, de tener la situación controlada, de saber siempre lo que tenía que hacer en beneficio de su equipo y su dominio del juego.

Carpena entregado

El Martín Carpena (aficionados madridistas al margen) se rindió al show de "Kam", un jugador que ha vestido de verde cajista las dos últimas temporadas gloriosas, en las que el club de Los Guindos ha levantado 5 títulos: Copa del Rey de Las Palmas, Supercopa Endesa de Murcia, BCL en Belgrado, BCL en Atenas y la Copa Intercontinental del curso pasado.

Fichaje del Valencia

Es obvio que todos los jugadores que han abandonado este proyecto ganador del Unicaja de los últimos años dejan un vacío importante. La marcha de Dylan Osetkowski, la de Tyson Carter, la de Yankuba Sima (al propio Valencia), la de Melvin Ejim... Todas son duras porque son jugadores que han hecho historia en Málaga, pero la salida de Kameron Taylor es quizás la que más ha dolido a una afición que le demostró este domingo durante y después de la final que aunque vista de naranja, siempre será uno de los "suyos".

Taylor se sintió "en casa"

Ese cariño, por cierto, lo devolvió Taylor tras el partido haciéndose decenas de fotos con aficionados con la camiseta cajista que se acercaron para felicitarle y también con sus palabras en DAZN: "Ganar aquí es todavía mejor, era como jugar en casa para mí". Y es que si el Unicaja no le hubiera fichado aquel verano de 2023, cuando jugaba en el Basquet Girona... nadie sabe lo que habría pasado.

Vía: La Opinión de Málaga