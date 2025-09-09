Kameron Taylor: Creo que voy a estar en la mejor forma física de mi vida"

Kameron Taylor ha sido el primer jugador en ser presentado de forma oficial en el Roig Arena y lo ha hecho con la motivación de quien inicia un nuevo reto, en un nuevo pabellón y con un entrenador y compañeros que le invitan a ser optimista para la próxima temporada.

Antes de responder a las preguntas de la prensa, quiso mandar un primer mensaje de agradecimiento al club. "Gracias al Valencia por contar conmigo, es un equipo con una gran ambición y un gran entrenador y espero ayudar al equipo a seguir creciendo y mejorando".

¿Qué puede aportar?

Creo que puedo aportar energía, puedo hacer un poco de todo y ayudar al equipo en lo que necesita en cada momento, en defensa, en el rebote, del mismo modo que hice la temporada pasada en el Unicaja, estoy creciendo cada día y puedo seguir mejorando y ayudando al equipo de la mejor manera posible.

Nuevo pabellón

He visto el pabellón y es precioso pero mi motivación viene más de mi ambición de ser cada día mejor jugador de baloncesto. Todo lo demás, es un bonus y un añadido. Desde el primer momento he notado que estamos construyendo para hacer algo bueno.

Liga y Euroliga

Para afrontar el reto lo primero es cuidar el cuerpo y la mente, va a ser muy duro compaginar la acb y la euroliga, pero el equipo está preparado y tengo ambición de afrontar este reto.

Supercopa contra el Unicaja

Será un partido especial, mi etapa con el Unicaja fue exitosa, ganamos mucho y el primer día cuando llegue tendré emociones y recuerdos, pero es un nuevo episodio con el Valencia Basket y en el momento en el que la pelota salte me centraré en cómo hacer lo mejor posible para el Valencia Basket.

Adaptación a la ciudad y al club

El nivel de entrenamiento es exigente y muy duro, nos está haciendo correr mucho, creo que voy a estar en la mejor forma física de mi vida. Es una ciudad muy bonita, he ido a la playa, por primera vez he podido comer una paella hecha en Valencia.

Exigencia de Pedro Martínez

Pedro no es un entrenador con el que necesites hablar mucho si entiendes lo que necesitas de ti, es sencillo porque si le das todo lo que necesita te va a mantener, soy veterano, entiendo lo que el entrenador necesita y me dice que mi forma de entender el juego, me resulta muy sencillo porque es algo que hago de forma natural.

Enric Carbonell

Por su parte el director general del Valencia Basket destacó que "viene de Unicaja, conoce bien la Liga española, firma por dos temporadas y ha tenido una importancia individual en un equipo coral. Ha sabido encontrar su sitio y despuntar a nivel individual, es muy completo, destaca su capacidad defensiva, el equipo nota cuándo está en la pista, no habrá que explicarle mucho contra quién jugamos, es algo que buscábamos.

Hemos de agradecerle la apuesta por el Valencia Basket, estaba a gusto, pero acepta el reto del Valencia Basket y de la Euroliga. Será una temporada muy complicada pero la afrontamos con muchísima ilusión, como la que tiene el jugador.

Respecto al patrocinio de Vitaldin, añade que "para el Valencia Basket es muy importante el trabajo y lo que suman los patrocinadores, no solo a nivel económico, sino también la importancia de ir de la mano en nutrición deportiva. Vitaldin es un producto que nuestros equipos profesionales utilizan en nuestro día a día".

José Vicente López (CEO de Mercadalia)

El CEO de Mercadalia, José Vicente López, destacó en representación de Vitaldin que "gracias a todo el equipo del Valencia Basket, en nombre de nuestra marca Vitaldin es un orgullo estar aquí en el Roig Arena, es incomparable, una construcción espectacular, con unas instalaciones que te dejan sin habla. Es un símbolo para una nueva etapa para el equipo, la afición y los patrocinadores. Significa crecimiento, ambición y el enorme cariño que esta ciudad siente por el baloncesto.

Kameron Taylor tiene gran talento y compromiso, y llega para aportar energía y experiencia para el Valencia Basket. Es mucho más que un fichaje y estamos unidos de que nos ayudará a escribir nuevas páginas de éxito a este club. Compartimos valores muy nuestros, Cultura del Esfuerzo, superación diaria y búsqueda de la excelencia.

Sabemos que los grandes proyectos se construyen desde abajo y con una gran visión de futuro, por eso estamos tan identificados con el Valencia Basket y con lo que Kameron representa.