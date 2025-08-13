Baloncesto
La Justicia desestima la petición del Baloncesto Sevilla para competir en la ACB
El equipo andaluz se queda al borde de la desaparición, ya que no pidieron competir en Primera FEB la próxima temporada
EFE
El magistrado José Manuel Martínez Borrego, titular del Juzgado de Primera Instancia número 61 de Barcelona, ha desestimado la adopción de las medidas cautelares que demandaba el Baloncesto Sevilla para participar en la edición 2025/26 de la Liga Endesa, informan a EFE fuentes del caso.
El equipo sevillano logró el ascenso deportivo a principios de junio, cuando se impuso en la 'Final entre Cuatro' de la Primera FEB, pero la asamblea de la ACB del pasado 24 de julio le negó la inscripción para la temporada venidera debido a diversas irregularidades documentales.
Pedro Fernández, presidente del Baloncesto Sevilla, recurrió esta decisión de la asociación de clubes -que cursó invitación al Covirán Granada para que ocupase la plaza del equipo hispalense- ante la justicia ordinaria y reclamó, en la vista celebrada el pasado viernes en Barcelona, su inscripción cautelar en la competición.
Esta decisión deja al club sevillano al borde de la desaparición, ya que sus dirigentes tampoco han solicitado mantener su plaza en la segunda categoría del baloncesto nacional, la Primera FEB, y su no inscripción en competición alguna para la próxima temporada lo abocaría a entrar en causa de liquidación.
