La justicia confirma una Liga Endesa de 18 equipos sin el Baloncesto Sevilla

Ya es oficial: la Liga Endesa 2025/26 mantendrá su configuración habitual de 18 equipos y con una sola novedad en cuanto a equipos esta temporada. El juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Barcelona desestimó este miércoles las medidas cautelares solicitadas por el Baloncesto Sevilla tras el ascenso conseguido en la pista, pero denegado tanto en la Asamblea General de la ACB como también en la justicia por incumplimiento de las exigencias económicas.

Comunicado de la ACB

"El juzgado de primera instancia número 61 de Barcelona ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por el Baloncesto Sevilla respecto a su inscripción en la ACB. Se reafirma la decisión de la Asamblea del pasado 24 de julio y la Liga Endesa 2025-26 la compondrán 18 equipos.", exponía el comunicado de la ACB.

Aquí acaba el gran culebrón del verano. Los equipos contaban con un informe del auditor externo en el que se exponían que el conjunto hispalense no había cumplido en plazo -15 de julio- con el pago del canon para acceder a la máxima categoría, así como el impago de jugadores, instituciones o y otras entidades. Por tanto, en su momento, la plaza se cedió al Covirán Granada, algo irrevocable, que sí presentó la documentación en tiempo y forma.

El Baloncesto Sevilla solicitó unas medidas cautelares por medio de su presidente Pedro Fernández para reclamar la plaza que sí habían conseguido en el play off de ascenso desde Primera FEB, ganando a Movistar Estudiantes y Flexicar Fuenlabrada.

Una noticia que puede suponer la disolución de la entidad hispalense. El propio Pedro Fernández deslizó en las últimas semanas que la única vía para evitar la desaparición era consumar su presencia en la Primera División, por la falta de apoyos y la pobre situación económica del club.

Liga de 18

Por lo tanto, el San Pablo Burgos se queda como única novedad de cara a la temporada 2025/26, sustituyendo al Leyma Coruña. El resto de los 17 clubes serán los mismos que ya participaron el pasado curso: Barça, Baskonia, Bàsquet Girona, BAXI Manresa, Casademont Zaragoza, Dreamland Gran Canaria, Hiopos Lleida, Joventut, La Laguna Tenerife, MoraBanc Andorra, Real Madrid, Río Breogán, Surne Bilbao Basket, UCAM Murcia, Unicaja y Valencia Basket.

Calendario inmediato

La Liga Endesa ya va a coger velocidad de crucero. El desconocimiento de la configuración final acerca de los 18 o 19 clubes había impedido hasta ahora que se pudiera presentar el calendario de la temporada. La ACB ha salvado una gran papeleta con la Liga de 18 y procederá a los habituales cánones para que los aficionados puedan conocer los partidos de sus equipos, así como los desplazamientos.

De momento, se estima que la campaña 25/26 de la Liga Endesa comenzará el fin de semana del 4 de octubre. Una fecha un tanto tardía, pero que Unicaja emprende con la ilusión de volver a repetir los éxitos de una campaña 24/25 que fue histórica.