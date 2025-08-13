La Junta de Gobierno local aprueba la subvención para el Leyma Coruña

La Junta de Gobierno Local aprobó ayer la subvención municipal para apoyar al Básquet Coruña en la nueva temporada 2025-26, en la que el club regresa a Primera FEB. El Concello mantiene en esta ayuda económica el mismo aporte que le dio el año pasado, cuando el equipo se estrenó en la liga ACB. «La subvención es igual a la del año pasado, de 150.000 euros, que es la que recibía cuando estaba en la máxima categoría», detalló la alcaldesa, Inés Rey. La regidora remarcó que el Concello quiere mantener el apoyo a la entidad naranja «para que pueda regresar cuanto antes a la élite».

Esta subvención municipal sirve al Leyma para sufragar los gastos derivados de la actividad deportiva, como la organización de los partidos y el mantenimiento de la pista y las instalaciones que utiliza. Inés Rey añadió que el Concello y el club están perfilando los últimos trámites para firmar el nuevo convenio de cesión del Coliseum, que será la casa de la familia naranja este curso en Primera FEB.

Como apuntó LA OPINIÓN, el club y el Ayuntamiento renovarán el convenio con las mismas condiciones que el anterior. Ya se confirmó que la subvención es la misma, pese a jugar en una categoría inferior. Cuando se selle el nuevo acuerdo sobre el multiusos, el conjunto de Carles Marco también podrá hacer usos de las instalaciones en las mismas condiciones que el año pasado.

El Leyma entrenará de forma habitual en la pista del Coliseum, que conservará sus pantallas gigantes. Solo se desplazará a otras instalaciones, como la Polideportiva 2 de Riazor, en las fechas en las que el multiusos reciba conciertos u otras actividades de su programación habitual.