Los jugadores de Valencia Basket financian los autobuses para aficionados tras la Dana

Desde la catástrofe vivida en Valencia con las consecuencias de la Dana, Valencia Basket se ha volcado gracias a la implicación constante de sus Mecenas en ayudar a las personas damnificadas y visibilizar las múltiples iniciativas que se han llevado a cabo para ayudar a la recuperación de las zonas afectadas.

Trabajadores del club, familias de jugadores y jugadoras de L’Alqueria, abonados y patrocinadores afectados, pudieron beneficiarse de ayudas económicas directas para colaborar en la recuperación tras la tragedia. El Club, además, bajo la iniciativa 'Alcem-se Esport', plan de ayudas encuadrado dentro del Mecenazgo Deportivo de Juan Roig, está colaborando directamente con la Fundación Trinidad Alfonso en la entrega de materiales y ayudas al transporte y alquiler de instalaciones de clubes deportivos afectados.

Los jugadores y jugadoras de los equipos profesionales Taronja no han querido quedarse atrás y si ya pusieron su granito de arena presencialmente los días en los que L’Alqueria del Basket se transformó en la casa de todas las personas que no podían volver a sus hogares, ahora han querido ir un paso más allá y hacer una aportación directa financiando los autobuses que se pusieron a disposición de los abonados que no tenían transporte para presenciar los partidos en la Fonteta. De esta forma, han hecho posible que hasta 414 aficionados de Valencia Basket pudieran asistir a los partidos.

Valencia Basket, que puso además L’Alqueria del Basket a disposición de las unidades militares externas a Valencia que se desplazaban a la ciudad y llevó a cabo el programa 15 partidos, 15 iniciativas para visibilizar acciones que ayudaran a las personas damnificadas, quiere recalcar su agradecimiento a todos los aficionados que, en las difíciles circunstancias de los últimos meses, han podido hacer el esfuerzo de continuar apoyando al equipo. Así lo sienten también los jugadores y jugadoras, y el Club seguirá tratando de colaborar por todas las vías posibles para que todos los pueblos afectados se levanten y el problema no se olvide.