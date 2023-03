Las jugadoras del Barça CBS se conjuran para "dar guerra" en Zaragoza

Carolina Guerrero, Ainhoa López, Marta Canella y Anna Cruz atienden a SPORT en la previa de la Copa de la Reina López: "Es mi tercera Copa, pero es la que más ilusión me hace por el esfuerzo de todo el equipo"

Las jugadoras del Barça CBS están preparadas para acometer uno de los retos más bonitos e ilusionantes de la temporada como es la disputa de la Copa de la Reina. Tras una brillante primera vuelta, en la que el equipo azulgrana jugó de tú a tú contra los mejores equipos de la Liga Femenina Endesa, logrando el billete para Zaragoza de manera holgada y merecida.

En la previa a la disputa del torneo copero, SPORT ha podido hablar con cuatro jugadoras del Barça CBS, y tanto Carolina Guerrero, Ainhoa López, Marta Canella y Anna Cruz coinciden en que disputar la Copa es algo que llena de ilusión a la plantilla, pero que ante Perfumerías Avenida, deberán mostrar su mejor nivel para tener opciones de dar la sorpresa en la última eliminatoria de cuartos de final.

Pese a tener todavía 22 años, Carolina Guerrero se ha convertido en una de las piezas importantes del Barça CBS, y durante toda la temporada, su protagonismo ha ido aumentando en la rotación de Isaac Fernández. "A principio de temporada, con el ascenso, no sabía como me iba a adaptar a la liga, pero poco a poco he ido trabajando y me he ganado ese puesto con esfuerzo y sacrificio todos los días, y solo puedo estar contenta e ilusionada", comenta. Sobre la Copa de la Reina, la interior azulgrana no esconde que fue una sorpresa lograr la clasificación cuando el objetivo inicial "era la permanencia", pero se muestra ambiciosa y avisa: "Llevamos una temporada súper larga con muchos partidos, pero en la Copa lo vamos a dar todo y estamos preparadas".

Carolina Guerrero nos cuenta que afronta la Copa de la Reina con ilusión y muchas ganas de hacer buenos partidos | MAITE JIMÉNEZ

A principio de temporada, Ainhoa López atendió a SPORT para repasar un año de idas y venidas y emocionalmente complejo, con el diagnóstico de un linfoma de Hodgkin que acabó superando favorablemente. "Clasificarnos para la Copa de la Reina sería un sueño que me haría muchísima ilusión", decía la exterior azulgrana, y este viernes 31 de marzo, dicho sueño se hará realidad. "Será mi tercera Copa y es la que más ilusión me hace por como se ha dado y por el esfuerzo que ha hecho el equipo. A principio de temporada hablábamos de que era un sueño realista que se podía dar y es la recompensa a una gran primera vuelta. Se ha hecho un poco larga la espera, pero ya la tenemos aquí", explica. López es consciente de todo el potencial de Perfumerías Avenida, pero también sabe que en un torneo como la Copa, cualquier cosa puede ocurrir: "En la Copa el lema es de que todo puede pasar. Nunca se pueden descartar las sorpresas y creo que para el público es más llamativa una Copa con sorpresas para que no pase siempre lo mismo, y equipos como el nuestro están ahí para intentar que eso ocurra".

Ainhoa López, jugadora del Barça CBS, charla con SPORT sobre cómo llega el equipo a la Copa de la Reina | MAITE JIMÉNEZ

Marta Canella ha sido una de las grandes revelaciones del Barça CBS esta temporada. La exterior gallega se ha echado el equipo a las espaldas en muchos partidos, y una buena parte de los triunfos azulgranas han contado con su liderazgo en anotación. La llamada de la Selección Española y el posterior debut en la absoluta han servido para poner la guinda al pastel a un año muy completo en su juego: "Hago una valoración muy buena de la temporada, la he disfrutado un montón porque lo hemos dado todo y las cosas han salido bastante bien. Es verdad que no se ha acabado y quiero hacer todo lo posible para ayudar al equipo a estar en Playoff. Es mi objetivo ahora mismo, pero si miramos hacia atrás, estoy muy contenta y satisfecha de haber disfrutado de una temporada así". Sobre la Copa, Canella no ha escapado del momento deportivo en el que llega el equipo, con cuatro derrotas consecutivas en liga, pero confía en un cambio de chip para la Copa: "Tras los últimos partidos, las sensaciones no son las mejores, pero yo creo que esta semana será diferente, especial, como un parón en lo que estamos viviendo ahora mismo, y ante Avenida dará igual lo que hayamos hecho el fin de semana anterior o el de hace tres meses. Creo que vamos a estar plenamente metidas en ese partido, y para disfrutarlo tenemos que dar todo lo que nos queda".

Marta Canella atiende a SPORT para hablar sobre la Copa de la Reina | MAITE JIMÉNEZ

Anna Cruz viene aportando durante toda la temporada la experiencia y veteranía al equipo. Forjada en mil batallas y campeona de la Copa en dos ocasiones, explica como llega el cuadro azulgrana al torneo: "Que la Copa se juegue en el tramo final de la temporada es algo que a los equipos con plantilla corta no nos beneficia mucho, porque al principio de curso estábamos más frescas. "Ahora llevamos una dinámica más negativa, con algunas derrotas claras, pero al final la Copa de la Reina es una competición diferente, un premio al trabajo bien hecho durante la primera vuelta que tenemos que disfrutar e intentar recuperar la esencia del equipo y dar guerra, He ganado dos Copas de la Reina en las que mi equipo no era el favorito y a un partido todo puede pasar". Por último, la base catalana tiene claro que tiene que hacer el equipo en pista para tener opciones ante Perfumerías Avenida: "Sin carácter y sin garra no se puede competir. Son los básicos que necesita el equipo para estar en partido siempre. Lo demostramos al principio, ahora estamos algo más desubicadas ya que nos están pasando cosas que no nos habían pasado antes. A lo mejor antes íbamos perdiendo de 15 en la primera parte y remontábamos, y ahora parece que no hay manera", concluye.

Anna Cruz atiende a SPORT y explica qué sensaciones tiene de cara a la Copa de la Reina | MAITE JIMÉNEZ

Máxima ilusión y ambición en las jugadoras del Barça CBS. El equipo ya está listo para dar su mejor versión en Zaragoza.