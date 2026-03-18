NBA
La jugada que deja en ridículo a la NBA: "Nunca había visto algo como esto"
Los Thunder se llevaron la victoria de Orlando en un partido que dejó una inusual acción
OKC sigue en un gran momento de forma. Esta madrugada, victoria del equipo ante los Magic por 113 a 108. De hecho, los de Mark Daigneault hoy han conseguido ser el primer equipo de la NBA en lograr certificar el billete para los playoffs. Hoy en Orlando, los Thunder se han llevado la victoria gracias a un imperial Shai Gilgeous-Alexander que ha liderado a su equipo con 40 puntos, 5 rebotes y 4 robos. Unas cifras que le acercan cada día un poco más hacia su segundo MVP.
Más allá del resultado, el encuentro dejó varios nombres propios. Chet Holmgren dio presencia interior, el Thunder controló mejor los momentos calientes y Oklahoma volvió a demostrar esa sensación de equipo maduro que sabe sufrir sin perder el orden. Los Magic compitió bien, empujado por su público y por el talento de Banchero, pero le faltó algo de claridad en los minutos decisivos, justo cuando Shai empezó a castigar desde sus zonas favoritas y a inclinar la balanza.
El momento 'random' de la noche
Pero el gran tema de la noche fue la ridícula acción de Alex Caruso. En una jugada ya de por sí extraña, el escolta perdió una zapatilla y, en lugar de olvidarse de ella, decidió intentar taponar un tiro usando la propia zapatilla como si fuera una prolongación del brazo. La escena fue tan absurda como cómica y acabó como tenía que acabar, con los árbitros señalando técnica a Caruso por usar un objeto ilegal en juego. Una acción impropia de un defensor tan inteligente, más cercana al patio del colegio que a un partido NBA.
Entre el recital de Shai y la resistencia de los Magic, la jugada que más ruido hizo fue esa. Una de las acciones más ridículas de la temporada
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