La jugada del Barça para evitar el tanteo de Baskonia por Mike James

El Barça sigue trabajando para confeccionar la mejor plantilla posible de cara a la próxima temporada, en paralelo al espectacular e ilusionante final de campaña que están protagonizando los de Xavi Pascual. El conjunto azulgrana se medirá a Valencia Basket en la final de la Liga Endesa, algo que no lograba desde la temporada 2022-23.

En este escenario, uno de los nombres que más ha sonado para reforzar al equipo la próxima temporada es el de Mike James. El estadounidense era una petición expresa del técnico de Gavà antes de decidir poner punto y final a su segunda etapa en el FC Barcelona.

Sin embargo, pese al adiós de Pascual, el Barça parece decidido a incorporar igualmente a Mike James la próxima temporada, a la espera de cerrar la contratación de su nuevo entrenador.

Mike James y Kevin Punter, en el Mónaco-Barça del Play-In de la Euroliga / Euroleague

Una jugada clave

En este escenario, el Barça prepara una jugada clave para evitar que Baskonia pueda interferir en el fichaje del base. El equipo vasco posee los derechos de Mike James en la ACB, ya que el estadounidense formó parte de la plantilla de Vitoria-Gasteiz entre las temporadas 2014 y 2016.

Ahora, según informa El Correo, el Barça ofrecerá 3,2 millones de euros a Mike James con un contrato hasta 2028, una fórmula con la que pretende impedir que Baskonia ejerza su derecho de tanteo. De esta manera, los azulgranas también evitarían tener que negociar con el conjunto vasco y pagar una compensación económica para liberar los derechos del jugador.

El Barça confía en que, con esta oferta ya pactada con el propio jugador, el equipo vitoriano decida no igualar las condiciones. Así, el club azulgrana no tendría ningún impedimento para cerrar el fichaje del estadounidense.

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Más allá de las condiciones y de su intención de cerrar o dejar apalabrados los fichajes para la próxima temporada lo antes posible, el Barcelona no oficializará ninguna llegada hasta que la campaña termine de manera definitiva. Los azulgranas confían en poder romper su sequía de títulos en la final de la Liga Endesa ante Valencia Basket antes de empezar a hacer oficiales las incorporaciones de la próxima temporada.