Cuándo juega el Real Madrid los playoff de la Liga Endesa 2026: calendario, horarios y posible rival en semifinales

La Liga Endesa 2025/26 pone rumbo a los playoffs. Una vez terminada la temporada regular del campeonato liguero, es momento de entrar de lleno en las eliminatorias, donde el Real Madrid parte como uno de los grandes favoritos para levantar el título.

Los blancos cerraron una fase regular prácticamente impecable. Capitaneados por Sergio Scariolo en el banquillo, consiguieron terminar la temporada como primer clasificados, una posición que le permite afrontar el camino hacia el título con ventaja de campo en todas las eliminatorias. Ese factor, como es sabido, puede ser determinante en unos playoffs donde cada detalle cuenta y donde el margen de error se reduce al máximo.

Una vez terminada la fase regular, toca poner el foco en los playoffs. El primer obstáculo para el Real Madrid será La Laguna Tenerife, octavo clasificado, en una eliminatoria de cuartos de final en la que los blancos parten como favoritos. Aun así, el equipo madridista sabe que no puede confiarse ante un rival competitivo y acostumbrado a exigir mucho en este tipo de escenarios.

El cuadro final de la Liga Endesa / Liga Endesa

Si supera la primera ronda, el Real Madrid se cruzaría en semifinales con el vencedor de la eliminatoria entre UCAM Murcia y Barça, donde un posible Clásico en semifinales es lo que muchos esperan. Sea quien sea el rival, el equipo blanco tratará de hacer valer su condición de cabeza de serie y el apoyo de su afición en los partidos decisivos.

El objetivo del Real Madrid es claro: confirmar en los playoffs la solidez mostrada durante la temporada regular y pelear por un título que volvería a reforzar su dominio en el baloncesto nacional.

El posible camino del Real Madrid en los playoffs de la Liga Endesa

Cuartos de final: Real Madrid (1) vs La Laguna Tenerife (8) Primer partido: martes 2 de junio, 21:00h, Real Madrid – La Laguna Tenerife

Segundo partido: jueves 4 de junio, 21:00h, La Laguna Tenerife – Real Madrid

Tercer partido, si es necesario: sábado 6 de junio, 18:00h, Real Madrid – La Laguna Tenerife

Si el sábado solo hubiera un tercer partido, se disputaría a las 19:00h. Posibles semifinales: Real Madrid (1) vs UCAM Murcia (4) o Barça (5) Primer partido: martes 9 de junio, 20:00h, Real Madrid – UCAM Murcia/Barça

Segundo partido: jueves 11 de junio, 20:00h, Real Madrid – UCAM Murcia/Barça

Tercer partido: sábado 13 de junio, 20:00h, UCAM Murcia/Barça – Real Madrid

Cuarto partido, si es necesario: lunes 15 de junio, 20:00h, UCAM Murcia/Barça – Real Madrid

Quinto partido, si es necesario: miércoles 17 de junio, 20:00h, Real Madrid – UCAM Murcia/Barça Posible final si ambas semifinales terminan el 14 de junio: Primer partido: jueves 18 de junio, 20:00h

Segundo partido: sábado 20 de junio, 20:00h

Tercer partido: lunes 22 de junio, 20:00h

Cuarto partido, si es necesario: miércoles 24 de junio, 20:00h

Quinto partido, si es necesario: sábado 27 de junio, 20:00h Posible final si alguna semifinal acaba después del 14 de junio: Primer partido: sábado 20 de junio, 20:00h

Segundo partido: lunes 22 de junio, 20:00h

Tercer partido: miércoles 24 de junio, 20:00h

Cuarto partido, si es necesario: viernes 26 de junio, 20:00h

Quinto partido, si es necesario: domingo 28 de junio, 20:00h

Dónde ver los playoffs de la Liga Endesa por TV

En España, los playoffs de la Liga Endesa se podrán seguir a través de DAZN, plataforma que ofrece todos los partidos de la competición en directo y bajo demanda.

Noticias relacionadas

Desde SPORT te mantenemos actualizados de todas las novedades respecto al playoff de la Liga Endesa, con los resultados actualizados y partidos en directo.