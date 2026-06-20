¿Cuándo juega el Barça su próximo partido contra el Valencia Basket? Horarios y dónde ver la final de la Liga Endesa por TV y en directo

El Barça ya tiene marcado en rojo su próximo compromiso en la final de la Liga Endesa. Una vez disputados los dos primeros encuentros de la serie, la eliminatoria se traslada a Barcelona para continuar una lucha por el título que enfrenta a los dos finalistas por el campeonato.

Tras ganar en la prórroga el primer partido, el conjunto blaugrana fue arrollado en el segundo por parte del Valencia Basket en el Roig Arena (102-75). Ahora la serie se traslada al Palau Blaugrana con la máxima igualdad posible (1-1).

Tornike Shengelia juega un balón ante Braxton Key, del Valencia / Miguel Ángel Polo / EFE

El conjunto azulgrana afronta el tercer partido de la final con el objetivo de acercarse al título liguero, mientras que el Valencia Basket buscará asaltar el Palau Blaugrana para dar un golpe en la eliminatoria. Después de dos intensos duelos en el Roig Arena, la pelea por el campeonato entra en una fase decisiva.

¿Cuándo juega el Barça contra el Valencia Basket de la Liga Endesa?

El tercer partido de la final del playoff de la Liga Endesa entre el Valencia Basket y el Barça se disputará el próximo lunes 22 de junio a las 20:00 horas (CEST) en el Palau Blaugrana de Barcelona.

La serie afrontará su primer encuentro en Barcelona después de los dos partidos celebrados en Valencia. En caso de ser necesario, el cuarto duelo también se disputaría en Barcelona antes de un hipotético quinto y definitivo encuentro en Valencia.

¿Dónde ver la final de la Liga Endesa 2026 por TV y online?

En España, la final de la Liga Endesa entre Valencia Basket y Barça se podrá seguir en televisión a través de DAZN y en Movistar, en el canal DAZN Baloncesto (dial 74).

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