Juani Marcos se gana los galones con Argentina antes de su ilusionante regreso al Barça

Juani Marcos es uno de los 12 elegidos por Pablo Prigioni en busca del oro en el Americup, que arranca esta próxima madrugada en el Polideportivo Alexis Argüello, de Managua, capital de Nicaragua, donde Argentina buscará revalidar el oro de la última ocasión, aunque con un equipo renovado.

Sin jugadores en esta ocasión que han marcado al combinado albiceleste en los últimos años como Nico Laprovittola, Facundo Campazzo o Gabriel Deck, el equipo de Pablo Prigioni ha introducido algunas novedades importante y que deben tomar el relevo a esos históricos, y entre ellos, el nuevo jugador del Barça, Juani Marcos.

Marcos ha participado en los encuentros de calificación para el torneo después de haber sido importante en las categorías inferiores de Argentina, aunque ahora ya se ha ganado el puesto en la Absoluta donde esperan mucho de este joven de 25 años y 1,90.

Argentina sale como favorita para revalidar el título en el Americup 2025 / AMERICUP

Una Argentina renovada

Compartirá la dirección del equipo con otros jugadores de la Liga Endesa como José Vildoza (Bàsquet Girona) o el jovencísimo base del Dreamland Gran Canaria (Dylan Bordon) aunque Marcos apunta a tener un papel importante en el equipo. Y es que Marcos tiene por delante un reto con su selección, llevarla de nuevo al título de campeón del torneo que defienden de la última edición en 2022.

El base, después de una larga preparación, competirá en este Americup, arrancando la Fase de grupos ante el anfitrión, Nicaragua, la próxima madrugada (02.40) y jugarán dos encuentros más ante República Dominicana, este domingo (21.10 h.) y Colombia, el lunes (23.40h.).

Juani Marcos está ilusionado para volver a la disciplina azulgrana después de una primera etapa en su formación / FCB

Los cuartos de final llegarán el jueves, el sábado 30, las semifinales, y la gran final, el domingo, a las 02.10 de la madrugada. Si Argentina llega a la gran final como apuntan las predicciones, Juani Marcos no se incorporará al Barça hasta el regreso del stage en Encamp, donde el cuadro de Joan Peñarroya habrá realizado la primera parte de su preparación.

Seguro que Marcos tardará el menos tiempo posible para iniciar el trabajo con el Barça en un año ilusionante para el base, que vuelve a la disciplina azulgrana después de unos años de ‘exilio’ para regresar de azulgrana...y esta vez con el objetivo de quedarse mucho tiempo.