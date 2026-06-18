Juan Roig y una temporada histórica: “Yo digo que al Valencia Basket me cuesta más gestionarlo que a Mercadona y la gente no se lo cree”

Valencia Basket se ha colocado en el mapa como uno de los mejores equipos de baloncesto de Europa. Esta temporada está siendo espectacular para los de Pedro Martínez, que todavía tienen un reto importante por delante: las finales de Liga Endesa. Ganar la liga nacional supondría el broche de oro para una generación histórica entrenada por Pedro Martínez.

A todo esto, no hay que olvidar el papel decisivo de Juan Roig, propietario del club. Sin lugar a dudas, este curso ya habría pasado a la historia sin tener en cuenta los resultados deportivos. Y es que en septiembre del año pasado se inauguró el Roig Arena, un pabellón que se ha convertido en la envidia de toda Europa y en el que se están inspirando incluso franquicias de la NBA.

El Roig Arena, pabellón de Valencia Basket / M.A. Montesinos

"Yo digo que al Valencia Basket me cuesta más gestionarlo que a Mercadona y la gente no se lo cree. Un equipo deportivo es para otra galaxia", aseguró Juan Roig, que tiene claro que el principal objetivo es "crear las condiciones para que el baloncesto sea un motivo de orgullo para nuestra afición y para toda la sociedad, siendo un ejemplo de los valores de la Cultura del Esfuerzo".

Con jugadores de la talla de Jean Montero y Kameron Taylor, el empresario valenciano ha puesto a su tierra en el mapa: "Ser reconocidos como uno de los mejores clubes de baloncesto de Europa, con mayor solidez deportiva, económica, y que la gente quiera que exista en Valencia".

El técnico Pedro Martínez y el presidente Juan Roig / EFE

El club 'taronja' no pudo empezar mejor la temporada, levantando la segunda Supercopa Endesa de su historia, tras ganar al Real Madrid en la final. Ahora, tiene la oportunidad de conseguir un doblete nacional, si es capaz de imponerse al Barça en la eliminatoria que decide el campeón de la Liga Endesa. El Roig Arena podría acoger hasta tres partidos, en caso de llegar a un quinto y definitivo.

400 millones en el Roig Arena

Juan Roig ha invertido más de 400 millones de euros para un pabellón que puede celebrar el título de liga de Valencia Basket. Aunque no se consiguió la Euroliga, a pesar de alcanzar la Final Four y quedar segundos en la fase regular, el equipo se ha ganado un increíble respeto por toda Europa y, sin duda, volverá a ser uno de los candidatos a lograr grandes éxitos el próximo curso.

Eso sí, lo más probable es que lo haga sin su mayor estrella a día de hoy: Jean Montero. Las Finales de Liga Endesa serán su último baile en Valencia, antes de iniciar una nueva aventura en tierras griegas. Sin embargo, Valencia Basket traerá a un recambio que también ilusiona entre los aficionados, como es TJ Shorts, un jugador que mostró una espectacular versión en el París Basketball.