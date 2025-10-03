Juan Roig, y muchos exjugadores sorprendieron a la afición en la gran fiesta antes del estreno del Roig Arena

Noche de estreno. El Valencia Basket disputa este viernes 3 de octubre, el primer partido de su historia en el Roig Arena. Será en la segunda jornada de la Euroliga y ante la Virtus de Bolonia. Pero antes, la afición, ha podido disfrutar de un 'tardeo taronja' con numerosas actividades celebradas en la zona exterior al pabellón. La Fan Zone, ubicada para la ocasión en el exterior del pabellón, fue recibiendo a aficionados taronja desde las 17 horas. Ataviados con sus mejores galas para animar a su equipo, los aficionados disfrutaron de una gran fiesta organizada por el club y que se prolongó hasta las 19:30 horas, cuando los aficionados fueron entrando ya en el Roig Arena para asistir a la ceremonia de inauguración.

Los aficionados taronja recibieron la visita de numerosos exjugadores como Víctor Claver, Fernando San Emeterio, Antoine Rigadeau, Sam Van Rosson, Sergio Coterón, Berni Álvarez, Nacho Rodilla... pero la gran sorpresa la dio el propio Juan Roig que se subió al escenario para lanzar un mensaje a la afición: "Muchas gracias a todos por estar aquí, espero que nos dejemos la piel y ganemos muchos partidos", afirmó.

Actividades para todos

La Fan Zone, situada en la explanada situada frente a la puerta C del Roig Arena, esto es, en el tramo entre la entrada principal con el gran ojo y el nuevo parking ha sido el punto de encuentro para la ilusionada afición taronja que inicia una temporada histórica marcada por el estreno del espectacular Roig Arena, un pabellón a la altura de los mejores arenas de la NBA que ha costado 400 millones de euros y que ha sido financiado por el empresario y mecenas del club, Juan Roig.

En esta Fan Zone, la afición disfrutó de diversos juegos relacionados con el baloncesto como 3x3, juegos para los más pequeños, además de ambientación y música, con stands de los patrocinadores y del propio club, donde pudieron comprar merchandising. La fiesta contó además con un DJ muy especial, el exjugador taronja José Luis Maluenda que fue el encargado de poner el ritmo. Tampoco faltó una charanga que animó la fiesta. Mientras, en el Parque de la Afición Taronja, se vivió un gran ambiente tanto de aficionados como de familias con niños que disfrutaban de la tarde.

Fotos con la Supercopa

Como invitada de excepción estuvo la copa de campeones de la Supercopa Endesa conquistada el pasado domingo por el Valencia Basket en Málaga. Todos los aficionados pudieron fotografiarse con ella en la tienda del Valencia Basket en el Roig Arena.

Inauguración

El presentador valenciano Arturo Valls ejerció de maestro de ceremonias de la inauguración del Roig Arena. Dentro de estos actos previos al partido, se realizó un pequeño tributo a la historia del club antes de llegar al Roig Arena recordando todos los títulos conquisgtados tanto por el equipo femenino como por el msaculino. Además de Arturo Valls actuó el grupo francés de baile Mega Unity, que después de darse a conocer en Got Talent España, vendrán con la intención de dejarnos a todos con la boca abierta con sus espectaculares coreografías.

Vía: Superdeporte