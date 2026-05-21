Juan Roig y la clave del éxito de Valencia Basket: "El dinero del baloncesto sale de mi patrimonio personal"

Valencia Basket está viviendo una temporada de ensueño. El Roig Arena ha despertado la ilusión entre los aficionados 'taronja', que podrán ver a su equipo por primera vez en la Final Four de la Euroliga. Sin lugar a dudas, han sido uno de los cuatro mejores equipos de Europa y su billete para Atenas es solo la consolidación de un enorme proyecto de jugadores y entrenador.

Juan Roig es uno de los principales 'culpables' del éxito en Valencia. "Para mí, el baloncesto es una pasión. Es mi forma de disfrutar, de sufrir y de devolver a la sociedad valenciana parte de lo mucho que me da", confesó en una entrevista. Desde su llegada, el club ha pasado de ser un equipo humilde a competir de tú a tú contra los mejores de Europa.

Juan Roig felicita a los jugadores tras el partido ante Panathinaikos / F. Calabuig

Y no solo por la inyección económica que ha supuesto, sino por la capacidad para detectar grandes talentos y fichar plantillas compensadas en todas las posiciones. Además, el capitán del barco es Pedro Martínez, uno de los mejores entrenadores del continente. De hecho, fue elegido por sus compañeros de profesión como el mejor de esta temporada en la Euroliga.

La construcción del Roig Arena ya fue la guinda al pastel. Un pabellón con una capacidad que supera los 15.600 espectadores y con la tecnología más moderna. Incluso la NBA se ha interesado en la instalación de baloncesto más potente de Europa. "Lo que tienen que hacer los demás equipos es hacer estos pabellones y con eso nos salimos, ¡y no hace falta ni jugar la NBA!", aseguró Roig.

Pedro Martínez, un entrenador extraordinario / EFE

El rendimiento de Valencia Basket no solo está siendo inmejorable en la competición europea, sino también en las nacionales. En el inicio de curso conquistaron la Supercopa de España, y en la Liga Endesa, si ganan el partido aplazado, ocuparán la segunda plaza. "Les he dicho a los jugadores que hay que ir a ganar la Liga. El balance del año es impresionante, estamos muy satisfechos".

"El dinero del baloncesto sale de mi patrimonio personal"

El propio Juan Roig ha establecido en más de una ocasión las diferencias entre Mercadona y Valencia Basket. "Mercadona es una empresa para ganar dinero; el Valencia Basket es una sociedad para generar ilusión. El dinero del baloncesto sale de mi patrimonio personal y de mis dividendos, no del presupuesto de los supermercados".

Este viernes, Valencia Basket buscará hacer historia en Atenas. El primer obstáculo será el Real Madrid, al que se ha enfrentado en una multitud de ocasiones este curso y tiene un balance negativo. Sin embargo, después de remontar una eliminatoria a Panathinaikos, el equipo de Pedro Martínez se cree capaz de todo. Y, visto lo visto, nadie puede cuestionar esa actitud.