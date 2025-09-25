Juan Núñez deberá pasar por quirófano

Nuevos problemas para Juan Núñez. El base azulgrana deberá someterse a una revisión artroscópica de la rodilla derecha. Tras su regreso a la dinámica del equipo y disputar el primer amistoso ante Paris Basketball, el jugador presentó una reacción inflamatoria en la rodilla derecha, intervenido por una ruptura del menisco externo el pasado 11 de marzo, y tuvo que parar la actividad. Ahora, tras unas semanas siguiendo un tratamiento conservador, club y jugador han optado por pasar por quirófano.

La evolución no ha sido favorable bajo dicho tratamiento conservador, por lo que se ha decidido practicar una artroscopia exploradora la próxima semana, en el Hospital de Barcelona, a cargo del doctor Joan Carles Monllau -médico de confianza de la entidad- y bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Club.

Un diamante frenado por las lesiones

El jugador madrileño aterrizó en el Palau Blaugrana en verano de 2024 como una apuesta interesante de la dirección deportiva para aportar sabia joven a la posición de base. Compartiendo posición con Tomas Satoransky, su progresión durante la temporada claramente fue de menos a más, con buenas actuaciones en Euroliga y Liga Endesa (8 puntos y 6 asistencias para 15 de valoración ante Valencia Basket).

Sin embargo, una grave lesión (ruptura del menisco externo) frenó su actividad y tuvo que dar su temporada por terminada.