El Joventut visita Gran Canaria para consolidarse en la parte alta

El Joventut de Badalona afronta este sábado (20 h) una visita muy exigente a Las Palmas de Gran Canaria. Y es que los últimos precedentes no dejan muy buen recuerdo para los aficionados verdinegros, ya que en ACB han perdido en las últimas cinco visitas al Gran Canaria Arena (el último triunfo fue en octubre de 2019). Sin embargo, la temporada pasada asaltaron esa misma cancha en partido de Eurocup.

A pesar de la derrota del pasado domingo ante el Real Madrid (75-80), los de Dani Miret están completando un gran inicio de temporada. En competición doméstica están cumpliendo con las expectativas, con un balance de cuatro victorias en seis partidos. Actualmente ocupan la quinta posición de la tabla en Liga Endesa.

Michael Ruzic, jugador del Joventut / Twitter: @Penya1930

El croata Michael Ruzic, que ha vuelto tras varias semanas en el dique seco, advirtió de la dificultad del choque: "Es un partido complicado porque el ambiente allí nos lo hace difícil, pero estamos preparando bien el partido, entrenando bien, y espero que juguemos un buen partido porque es importante para nosotros para conseguir nuestros objetivos, que es clasificarnos para la Copa del Rey. Gran Canaria tuvo un calendario difícil para empezar, pero ha conseguido victorias de mérito y han mejorado mucho en los últimos partidos", aseguró en la previa del partido.

Gran Canaria, rival directo por la Copa

A pesar de que todavía estamos en noviembre, el objetivo de la Copa del Rey ya está presente para algunos equipos. Tal y como asegura Ruzic en sus declaraciones, es el caso del Joventut. Ganar en Gran Canaria significaría dar un paso de gigante para lograr dicha aspiración.

Por su parte, el Dreamland Gran Canaria también pretende conseguir un billete para estar en Valencia 2026. Los de Jaka Lakovic son séptimos en ACB, con tres triunfos y tres derrotas en el casillero. Llegan en un gran estado de forma, ya que acumulan seis victorias en los últimos siete encuentros, combinando liga y competición europea. Su jugador más destacado es el argentino Nico Brussino, que está promediando 13,5 créditos de valoración.

Bàsquet Girona buscará alejarse del descenso

El conjunto gerundense abrirá la jornada de este sábado (18 h) recibiendo en casa al Covirán Granada. Los de Moncho Fernández vienen de barrer al Barça por 18 puntos (96-78) en el derbi del pasado domingo, en un recital que le costó la destitución a Joan Peñarroya.

Pep Busquets defiende a Tomas Satoransky en el derbi entre Bàsquet Girona y Barça / t

El Bàsquet Girona quiere hacer de Fontajau un fortín. Las dos victorias que ha cosechado este curso, han sido en su feudo, ante Gran Canaria y Barça. Moncho no podrá contar con el argentino Máximo Fjellerup.

Delante tendrán un rival que hasta la semana pasada era el único equipo de la Liga Endesa sin conocer la victoria, pero contra todo pronóstico, derrotó al líder Valencia Basket. Los granadinos cuentan con algunos jugadores de cierto nivel, como Luka Bozic, Elias Valtonen, Matt Thomas, o el recientemente incorporado Lluís Costa.