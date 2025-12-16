El Joventut visita al Cholet sin nada en juego y da descanso a Ricky Rubio

El Joventut Badalona visita este miércoles (20:00 horas CET) la pista del Cholet francés sin nada en juego, y, por ello, el técnico Dani Miret ha decidido dar descanso al base Ricky Rubio.

Los catalanes ya son matemáticamente primeros del grupo C de la Liga de Campeones y, por lo tanto, ya tienen el billete para el 'TOP-16', dónde estarán encuadrados en el grupo K junto a Unicaja Málaga y dos equipos más procedentes de un 'play-in' que se disputará en enero.

El conjunto badalonés tiene un balance de cinco triunfos y ninguna derrota en esta fase regular, por lo que de ganar en tierras francesas conseguirían finalizar dicha fase con la condición de invictos. El Cholet sí que tiene cosas en juego, ya que pueden ser segundos o terceros de grupo, y es un aspecto importante para determinar el factor pista en el 'play-in'.

La Penya llega a este duelo ante el Cholet después de caer el pasado fin de semana en un partido igualadísimo en la pista del UCAM Murcia por 80-77, tras una pérdida de balón en la última jugada que privó al equipo de disponer tiro para forzar la prórroga.

Dani Miret tendrá las bajas del base Ricky Rubio y del pívot Simon Birgander, ambos por decisión técnica para que descansen. El primero tiene una acumulación de minutos notable en los últimos encuentros, y el segundo acaba de ser padre.

Además, el entrenador catalán decidió convocar para este partido a los jóvenes Adrián Torres y Ferran Mauri, por lo que es probable que dispongan de minutos en pista.

El segundo entrenador, Aleix Duran, habló en la previa del partido sobre el hecho de no tener nada en juego. "Nos hemos ganado en la pista el privilegio de no tener nada en juego en la última jornada", puntualizó.

"Pese a no jugarnos nada, es un partido muy importante porque estamos en fase de crecimiento y hay cosas que mejorar. Necesitamos sumar jugadores que nos aporten más cosas", zanjó.