El Joventut-Unicaja, suspendido al descanso por un problema técnico

El duelo entre el Joventut y el Unicaja de Málaga tan solo duró media parte después que finalmente se decidiera suspender el partido con un problema técnico en la mesa de anotadores con el reloj de campo, que no se pudo resolver en los minutos posteriores al decanso y que ya causó problemas antes de iniciarse el encuentro.

El encuentro de la 29ª jornada de la Liga Endesa se desarrolló con normalidad hasta el descanso, cuando el conjunto de Dani Miret dominaba por un concluyente 53-33, pero al regreso de los vestuarios, un problema en la mesa de anotadores, impidió el arranque de los segundos 20 minutos.

Ambos conjuntos junto al equipo arbitral estuvieron esperando por cerca de 40 minutos a que se solucionara el problema, aunque no fue posible encontrar una solución y finalmente, Unicaja se cansó de esperar y se retiró a los vestuarios a los que siguieron los jugadores verdinegros y el trío arbitral.

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Ahora ambos conjuntos tendrán que negociar cómo se soluciona el problema y disputar esos 20 minutos restantes, importantes para ambos equipos de cara a la clasificación en la Liga Endesa.

Ricky, en una acción en la primera mitad del encuentro ante el Unicaja / FCB

Una de las opciones era que el encuentro se reanudara este domingo, aunque Unicaja no tenía reserva de hotel en Barcelona y tampoco le pudieron asegurar al cuadro malagueño que el tema técnico estuviera resuelto a tiempo. Un contratiempo en toda regla que deberán negociar a lo largo de la tarde y tomar una determinación para completar los dos cuartos restantes.

La Liga Endesa, al corriente de la situación, está buscando una solución ya que el calendario de ambos equipos está sobrecargado, con los malagueños disputando precisamente la Final Four de la Champions League en apenas una semana, también en el Olímpic, y para el Joventut, un mes de mayo cargado de partidos de la temporada regular.

Al descanso, el dominio de la Penya era total, con nueve puntos de Drell y otros siete de Hakanson, un Joventut muy superior al conjunto de Ibón Navarro que llega de perder de manera sorprendente ante el DreamLand Gran Canaria en partido adelantado a la 30ª jornada, y parecía apuntar a una nueva derrota en el Olímpic, que de momento, no ha sucedido.