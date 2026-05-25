El Joventut-Unicaja, con 53-33 al descanso, se reanuda este martes tras su suspensión

El Asisa Joventut-Unicaja Málaga, partido que arrancó el 2 de mayo y que llegó al descanso con un 53-33 para los catalanes, ya está listo para reanudarse este martes (20.00 horas) tras su suspensión por problemas con el videomarcador en el Olímpic de Badalona.

Los badaloneses, que fueron muy superiores en esa primera mitad ante un Unicaja inoperativo en ambos lados de la pista, se encontrarán en una situación muy diferente a la de aquel 2 de mayo, ya que ya han conseguido el objetivo de entrar en las eliminatorias por el título.

Situación que sí ha cambiado en los malagueños, que necesitan ganar sí o sí este encuentro para depender de ellos mismos en la última jornada de la liga regular para poder disputar los 'play-off', tarea algo más que compleja, ya que tienen que remontar hasta 20 puntos de desventaja.

En cuanto a dinámicas, la Penya llega mucho mejor a este encuentro, con hasta cuatro triunfos consecutivos en la Liga Endesa y con la sexta posición ya amarrada. El último, hace menos de 24 horas ante el Recoletas Salud Burgos por 86-79. Antes, ganaron en las complicadas pistas del Real Madrid (81-89) y de La Laguna Tenerife (98-100).

En cambio, el Unicaja, acumula tres derrotas en los últimos cuatro encuentros, aunque en el último sumaron una muy importante victoria ante el Río Breogán (101-83) para mantener sus opciones de jugar el 'play-off'. Los andaluces, novenos en la clasificación con un balance de 17 victorias y 15 derrotas, están a un triunfo de diferencia tanto del séptimo como del octavo clasificado, La Laguna Tenerife y Surne Bilbao Basket, respectivamente.

En cuanto al Asisa Joventut, con la sexta posición como mínimo ya confirmada, debe acabar de ganar este partido y el de la última jornada ante el Bàsquet Girona, además que los rivales directos pierdan sus respectivos encuentros, para optar a las posiciones de cabezas de serie.

En referencia al parte médico, el Asisa Joventut tendrá la baja confirmada del pívot Ante Tomic, y el Unicaja las de los ala-pívots Tyson Pérez y Emir Sulejmanovic.

Como novedad a tener en cuenta, ninguno de los dos equipos podrá inscribir a nuevos jugadores para este partido, ya que, por normativa, se debe mantener la convocatoria del partido aplazado. Es por eso que en el Asisa Joventut no podrá jugar su último fichaje, el pívot Yannis Morin, que ya tuvo minutos en sus últimos encuentros de Liga Endesa con el conjunto catalán.