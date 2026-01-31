El Joventut tropieza en Bilbao y agudiza su bache en la Liga Endesa

El Surne Bilbao mantiene su racha con una trabajada victoria ante el Joventut Badalona en Miribilla, un 80-76 que supone el séptimo triunfo consecutivo de los de Jaume Ponsanau, cinco de ellos en la Liga Endesa.

Surne Bilbao Basket - Joventut (baloncesto, Liga Endesa), 31/01/2026 LIGA ENDESA SBB 80 76 JOV Alineaciones SURNE BILBAO BASKET, 80 (22+21+27+10): Frey (14), Normantas (3), Hilliard (15), Krampelj (11) y Hlinason (6) -cinco inicial-; Pantzar (9), Jaworski (5), Font (8), Petrasek (5) y Bagayoko (4). JOVENTUT, 76 (20+19+28+9): Rubio (8), Hunt (14), Kraag (8), Ruzic (7) y Tomic (10) -cinco inicial-; Hakanson (9), Vives (2), Hanga (6), Drell (10) y Birgander (2).

El conjunto vizcaíno estuvo por delante todo el partido, con la excepción de puntuales empates, pero al final tuvo que responder al intento de remontada visitante en los dos últimos minutos. En ellos fue capital el 'gigante' Triggvi Hlinason (9 rebotes y 18 de valoración), que frenaron las ansias verdinegras, hoy de blanco.

También cruciales fuero los cinco últimos puntos de Darrun Hilliard (15), un triple y los dos tiros libres decisivos ya cuando los ahora de azul parecían incapaces de anotar en casi todo el último cuarto. También buen partido de Harald Frey (14), que lideró a los suyos entramos importantes del choque, y Martin Krampelj (11), todo energía, dentro de una labor bilbaína fundamentalmente coral. Entre los de Dani Miret, en los que de nuevo no jugó Sam Dekker, también estuvo todo muy repartido, con Cameron Hunt como máximo anotador y valorado (14 y 13).

Con este triunfo el Surne alcanza al Joventut en la tabla, aunque sigue noveno por el peor diferencial, y se toma revancha deportiva del 101-69 de la primera vuelta, una de las derrotas más dolorosas para los 'hombres de negro' de toda la temporada.

Una canasta de Frey adelantó un poco lo que iba a ser la primera mitad del choque, dominio en el marcador de los locales (10-4, 17-12, 22-17) y protagonismo del base noruego. Aunque siempre estuvieron por delante los 'hombres de negro', las ventajas bilbaínas no fueron demasiado lejos, como indicaba el 22-20 al final del primera cuarto y el 43-39 al descanso.

La mayor distancia en el marcador fueron dos veces siete puntos (38-31, 40-33), la primera tras igualar a 31 la Penya con un 7-0 coral, como el juego, vizcaíno. Frey, Bagayoko y Hilliard tiraban del Surne y Tomic y los meritorios Drell y Ruzic del Joventut. El choque iba del descontrol de algunos momentos a la fluidez anotadora, de ambos equipos pero con más acierto del de los de Jaume Ponsarnau.

No cambió demasiado la dinámica del choque a vuelta de vestuarios, ya que de nuevo intentaron los locales una escapada en el marcador hasta los ocho puntos (47-39), ya con Hilliard y Krampelj adelantando unos buenos minutos, pero respondieron los de Dani Miret impulsados por Kraag (51-51, 54-54). No se arredraron los locales y, dirigidos por Pantzar y con 5 puntos seguidos de Font , ampliaron incluso la ventaja máxima otra vez para auparla a nueve puntos (66-57, 68-59, 70-51), y también ahí respondió la peña, con la entrada en escena de Hanga, para dejar el choque vivo de cara al último cuarto (70-67) aún con la mala noticia de la cuarta falta de Ricky.

Dos canastas seguidas de Frey abrieron de nuevo la diferencia a siete puntos para los locales (74-67), Hakanson recortó a cinco con dos tiros libres (74-69) y el choque entró en un barrullo unos minutos del que lo sacó un triple de Hilliard a cinco minutos del final (77-69). Se sacó la anotación local e insistieron los visitantes (77-76), pero apareció Hlinason para hacerse con todo lo que escupían los aros y Hilliard para sellar el triunfo de los suyos con dos tiros libres a 14.9 segundos del final (80-76).