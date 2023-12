Joventut: Toca ganar en la pista del Besiktas turco

El Joventut quiere empezar la segunda vuelta de la fase regular de la Eurocup con una victoria. Y para ello tendrá que ganar en la pista del Besiktas (18:00 h), un rival que acumula 6 victorias en 9 partidos, dos triunfos más que la Penya, actualmente séptima y fuera del Top 6 que da acceso a los playoffs.

Los de Carles Duran han ido recuperando efectivos en los últimos partidos, una noticia muy positiva y que ha hecho que el equipo haya dado un paso adelante. Una muestra es el partido contra el Baskonia, uno de los más completos de la temporada.

Rubén Prey, que está teniendo un protagonismo importante en el grupo valora el momento del equipo y la importancia del duelo ante el Besiktas, un equipo que ganó en el Olímpic en la jornada inaugural: “Venimos de un gran partido contra el Baskonia, un equipo de nivel Euroliga. Llevamos dos victorias seguidas y esperamos poder sumar la tercera", comentó el joven verdinegro.

Besiktas, un rival directo

El Besiktas es un rival directo, y al final, si queremos estar entre los seis primeros, debemos empezar a ganar partidos. La canasta final en el Olímpic nos hizo mucho daño. Era el primer partido en casa y fue duro. Ahora debemos ir a Turquía, y ganarles en su casa”.

Prey, que fue uno de los nombres más destacados en el triunfo ante el Prometey, está muy satisfecho con las oportunidades que está teniendo: “Ya sabemos cómo es este club.

"Saber que me dan esta responsabilidad, aunque soy joven, me da mucha confianza, y hace que quiera darlo todo por el equipo. Tener un talento como el Ante Tomic aquí para entrenar me ayuda mucho, con muchos detalles que en otro sitio no tendría, y creo que lo estoy aprovechando bastante bien”.

Carles Duran seguirá teniendo las bajas de Vladimir Brodziansky y Miguel Allen. Guillem Vives, que ha sido padre en las últimas horas, tampoco ha viajado con el equipo.