El Joventut saca el rodillo en su estreno en el Top 16 de la Champions

El Joventut Badalona puso el modo apisonadora en el Olímpic ante el Elan Chalon francés para debutar en el top dieciséis de la Liga de Campeones con un más que contundente 107-75 y ponerse líder del grupo K. Cameron Hunt, con 22 puntos anotados, fue el máximo anotador de un encuentro plácido para los verdinegros, que acumulan siete triunfos seguidos en competición europea.

Joventut - Chalon (baloncesto, FIBA Champions League), 21/01/2026 BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE JOV 107 75 CHA Alineaciones JOVENTUT, 107 (22+29+32+24): Hakanson (12), Hunt (22), Kraag (9), Ruzic (14), Tomic (4) -cinco inicial-; Drell (9), Rubio (14), Vives (2), Dekker (10), Allen (-), Birgander (4) y Hanga (7). ELAN CHALON, 75 Leray (4), Hill (6), Cuthbertson (7), Mutts (16), Gaudoux (4) -cinco inicial-; Naji (1), Nadolny (10), Darling (12), Choupas (3), Tonnellier (-) y Golden (12).

Los catalanes ya arrancaron el encuentro con la sexta marcha en el acelerador puesta gracias a la intensidad de un Yannick Kraag que estuvo inspirado (9-2, min.3).El tiempo muerto de los franceses no tuvo efecto y la Penya mantuvo la buena ventaja mediante el buen juego de pies de Simon Birgander (17-6, min.7).

Al festival anotador se sumó Cameron Hunt, que con un triple complicado de los suyos puso el 22-10 a la finalización del primer periodo. El guion en el segundo cuarto no cambió y el Joventut mantuvo su gran acierto, esta vez con unos buenos minutos del recién renovado Henri Drell y del propio Hunt, para llegar hasta los 15 puntos de diferencia (31-14, min.13).

Después de mucho rato, el Elan Chalon tuvo unos buenos minutos consecutivos gracias al buen hacer en la pintura de Grant Golden, que anotó prácticamente seis puntos consecutivos con su gancho a media distancia (40-25, min.17).

Sin embargo, la reacción francesa duró un abrir y cerrar de ojos y el Joventut, con un gran Ante Tomic bajo aros, lo aprovechó para poner el 51-31 antes del descanso.

En la reanudación, el Joventut no bajó el nivel en ambos lados de la pista, y con un gran Michael Ruzic en pista, que levantó al público en más de una ocasión, disparó aún más a los suyos en el luminoso (63-34, min.24).

Y si alguien faltaba por unirse a la exhibición verdinegra, ese era Ricky Rubio, que con seis puntos casi seguidos, puso la puntilla en el Olímpic (73-44, min.27). Al final, los de Dani Miret dejaron atrás el tercer cuarto con un más que contundente 83-52 que dejaba el partido sentenciado.

Dani Miret, entrenador del Joventut / FIBA

En el último periodo, Sam Dekker hizo uno de los mejores minutos del partido y disparó al Joventut hasta el +35 con un Chalon muy blando en defensa (89-54, min.33). Precisamente, el ala-pívot estadounidense siguió en trance y un triple suyo hizo llegar a los suyos a los 100 puntos (100-67, min.36).

Finalmente, el Joventut venció por 107-75 al Elan Chalon para sumar el primer triunfo del top dieciséis y ponerse como líder del grupo K.