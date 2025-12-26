El Joventut quiere recuperar el terreno perdido ante el Río Breogán

La mejor manera del Joventut de pasar página a la derrota del pasado domingo en el Palau (90-80), es sumar un nuevo triunfo en la 12ª jornada de Liga Endesa, que arranca este sábado y dónde el Joventut recibe en el Olímpic al Río Breogán (21h) con el objetivo de sumar la octava victoria en la competición liguera y continuar en la zona alta de la tabla trar el parón sufrido ante el Barça.

Los verdinegros acumulan dos derrotas consecutivas como visitantes ante el UCAM Murcia y el Barça en las últimas dos jornadas, pero una de las voces más autorizadas del vestuario, Guillem Vives, tiene claro que el equipo está capacitado para volver a la senda de las victorias.

“Venimos de dos derrotas fuera de casa y queremos volver a hacer nuestro juego y tener más continuidad. Tenemos un grupo donde todos tienen el conocimiento necesario, conocemos muy bien la liga ACB”, dijo el base en declaraciones al club.

La Penya espera la mejor versión de Ricky en el Olímpic para sumar una victoria ante el cuadro gallego / Alberto Estevez / EFE

"Un potencial muy alto"

“Tenemos un potencial muy alto, todavía no lo hemos alcanzado, y necesitamos trabajar mucho en el día a día para llegar en los momentos importantes con el máximo de aspiraciones porque tenemos un equipo con potencial para competir contra todo el mundo”, aseguró Vives.

El rival del sábado, el Río Breogán, es décimo con cinco victorias, algunas de ellas de mucho mérito como la conseguida en Murcia. Para Vives, "es un partido trampa porque no es un partido como el del Murcia o el Barça donde todo el mundo desde fuera está pendiente, por eso será muy difícil para nosotros”, dijo.

“El Río Breogán está jugando muy bien, no podemos desmerecerlos, porque están haciendo un gran trabajo como ya se ha visto en este inicio de temporada", comentó el exterior verdinegro, que espera la reacción con la plantilla al completo a las órdenes de Dani Miret.