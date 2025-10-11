El Joventut quiere hacer el pleno en Liga Endesa ante el Casademont Zaragoza

Las buenas sensaciones que mostró el Joventut en su debut liguero ante el Granada en ACB y también ante el Cholet Basket en la Champions, quieren mantenerlo este domingo con la visita y el debut en el Olímpic ante el Casademont Zaragoza (12.00 h.)

Para un veterano como Adam Hanga, “siempre es bueno empezar la temporada de la mejor manera posible, y lo hemos hecho tanto en Liga Endesa como Europa, con dos encuentros complicados, cosa que nos está dando confianza y continuidad al trabajo”, decía el jugador húngaro en declaraciones al club.

Una de las claves en este inicio de curso es conjuntar al equipo. Confiesa el húngaro que "en el día a día intentamos disfrutar cada momento, cada jugada, y eso se ve en cada partido. Seguro que tendremos partidos y momentos complicados, dónde sufriremos y dónde necesitaremos la ayuda de todos”, dijo.

Ricky está dando un gran impulso al nuevo proyecto veerdinegro / Dani Barbeito / SPO

Jugar como equipo

“La clave es el equipo, siempre hay alguien que tiene su día, somos jugadores inteligentes y siempre intentamos buscar al jugador que está caliente. Hemos de ser muy fuertes como equipo, cada jugador quiere ganar y hará todo lo posible para conseguirlo”.

El Casademont Zaragoza, vapuleó al Baskonia en el primer partido de la Liga. Hanga alerta de los peligros del equipo aragonés: "Tengo mal recuerdo del año pasado contra ellos. Allí perdimos de una forma increíble el partido, pero es cierto que en casa los dominaron de forma clara. Es un partido complicado, Zaragoza es un equipo que carga mucho el rebote y correr mucho, tienen jugadores con mucho talento y experiencia".

El técnico verdinegro, Dani Miret, cuenta con la totalidad de la plantilla, a excepción de Michael Ruzic, y sigue confiando en liderazgo a dos veteranos como Ante Tomic y el recién llegado, Ricky Rubio, que ha causado un impacto directo en el equipo, y con más que destacadas actuaciones que invitan al optimismo en el conjunto verdinegro.