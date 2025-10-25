El Joventut, ante la prueba más complicada en Valencia

Sólo hay tres equipos invictos después de 3 jornadas en la Liga Endesa, y dos de ellos se miden este domingo en el Roig Arena. Será a las 18:00h con la visita al Valencia Basket, una salida de máxima exigencia y donde sae verán las caras dos conjuntos que llevan un registro impóluto de 3 de 3 en la ACB.

La Penya suma por victorias los seis partidos oficiales que ha disputado, con un juego muy vistoso en el que todo el mundo participa. Para Ante Tomic, la clave es la unión del grupo: "Estamos jugando como equipo, creo que todo el mundo sabe su rol, aporta”, dice el croata, uno de los puntales del equipo.

“En los últimos partidos estamos jugando con 11-12 jugadores, y eso te da un plus. Jugar como equipo, pasar bien la pelota, el equipo lo quiere hacer y eso es lo más importante", dice. “Cuanto más jugadores tengamos con amenaza de anotar, más difícil es jugar contra nosotros porque tenemos más armas. En defensa, estamos haciendo un juego con mayor concentración”, comenta Tomic

Ricky Rubio ha sido una de las razones positivas del buen arranque del Joventut en la temporada / SPORT

Un Valencia diseñado para ganar

El rival que espera al Joventut está diseñado para ganar todas las competiciones y ya está demostrando su potencial en este inicio de campaña. Una plantilla muy amplia y que está brillando en la Euroliga. Pero para el capitán de la Penya, sabiendo de la dificultad del reto, todo pasa por cómo juegue el equipo:

El Valencia Basket quiere acabar con la racha del Joventut en la Liga Endesa / VALENCIA

"Tenemos que centrarnos en nuestro juego, en las cosas que hemos hecho bien hasta ahora. Defender bien, controlar bien el rebote e intentar controlar el ritmo, porque el Valencia Basket juega con un ritmo muy muy alto, y tenemos que intentar bajar el porcentaje de sus tiros", asegura el croata.

Dani Miret no podrá contar para el duelo con Michael Ruzic ni Adrián Torres.