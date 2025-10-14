El Joventut prolonga su invicto contra el Hapoel Holon

El Joventut Badalona ganó con solvencia al Hapoel Holon israelí (65-81), en un partido disputado a puerta cerrada en Hungría, para situarse como líder en solitario del grupo C de la Liga de Campeones y mantener su condición de invicto esta temporada.

Hapoel Holon - Joventut (baloncesto, Champions League), 14/10/2025 CHAMPIONS LEAGUE HAP 65 81 JOV Alineaciones HAPOEL HOLON, 65 (19+14+22+10): Munford (10), Walton Jr (14), Brooks (-), McRae (5), Artzi (2) -cinco inicial-; Rosser (2), Withers (13), Martin (6), Carreira (2), Zalmanson (7) y Kravits (4). JOVENTUT, 81 (24+16+22+19): Hakanson (9), Hunt (9), Kraag (5), Drell (14), Tomic (10) -cinco inicial-; Rubio (14), Vives (1), Dekker (3), Allen (3), Birgander (2) y Hanga (11).

El alero estonio Henri Drell y el base español Ricky Rubio, con 14 puntos cada uno, fueron los máximos anotadores de un encuentro que se decidió a favor de la Penya en el último cuarto. Los verdinegros comenzaron el partido con un juego muy físico, que era algo vital teniendo en cuenta lo atlético que era el rival, y Yannick Kraag fue el primer jugador en hacer daño a los israelíes (9-13, min.5).

El Joventut siguió con buenos porcentajes en ataque con un Ricky Rubio que anotó dos triples prácticamente consecutivos (16-23, min.8). En el tramo final del primer periodo, no hubo prácticamente anotación y se llegó al final con un 16-24 favorable para los catalanes.

El guion no cambió en el segundo cuarto y la Penya siguió con su buen juego en ambos lados de la pista, comandados por un Adam Hanga que jugó en su casa, Hungría, debido al conflicto entre Israel y Palestina (21-27, min. 12). Y entonces apareció la figura del joven Miguel Allen con su potencia en el rebote y el contraataque para poner la máxima momentánea y disparar a los suyos en el marcador (25-34, min.17).

Al descanso, los de Dani Miret se fueron al túnel de vestuarios con el resultado de 33-40 tras una muy buena primera mitad. En la reanudación, el Joventut mantuvo la buena ventaja tras unos muy buenos minutos de Ante Tomic, ante la desesperación del entrenador local Danny Franco (43-52, min.25).

Intento de remontada local

Con el paso de los minutos, el Hapoel Holon intentó rebajar la desventaja, pero cada vez que parecía que lo hacía, en la Penya aparecía alguien para hacer daño y seguir con una ventaja positiva. Ricky Rubio con un fabuloso 2+1 puso el 50-59 y al final del tercer periodo los israelíes fueron capaces de recortar hasta el 55-62, un resultado que hacía que el encuentro no estuviera ni mucho menos sentenciado.

En el inicio de los últimos diez minutos de choque, el Joventut se disparó hasta el +13 tras un triple de Henri Drell (55-68, min.33). El propio jugador estonio, con dos jugadas consecutivas en jugada de corte bajo aro, puso el 59-73 a falta de tres minutos para el final que lo dejaba todo prácticamente visto para sentencia. Finalmente, el Joventut venció al Hapoel Holon a domicilio por 65-81 para ser el líder en solitario del grupo C de la Liga de Campeones.