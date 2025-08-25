El Joventut, sin prisa con Ricky Rubio

El entrenador del Joventut Badalona, Dani Miret, ha explicado este lunes que el base Ricky Rubio necesitará "unos 60 días" de preparación y adaptación, después de haber estado más de un año sin competir al máximo nivel, después de anunciar hace unas semanas su deseo de volver a jugar al máximo nivel con la Penya.

"Hemos hablado con el preparador físico y se estima que su tiempo de adaptación y preparación será de unos 60 días, aunque cada persona es diferente y los tiempos podrían variar", ha avisado el técnico catalán en declaraciones a los medios de comunicación desde la pista del Palau Olímpic de Badalona.

Por otra parte, Miret se ha mostrado satisfecho con la confección de la plantilla, aunque ha admitido que todavía no está cerrada: "El equipo mantiene una identidad en un vestuario que aún no está completo por las bajas por el Eurobasket de Hakanson y Birgander, y porque es posible que llegue una incorporación de última hora".

Hanga y Tomic, realizando el primer entrenamiento de pretemporada en el Olímpic / JOV

Sobre este posible fichaje, el entrenador ha confirmado que el club verdinegro busca "un jugador exterior, un escolta o un alero que pueda aportar equilibrio en la rotación".

Toda la pretemporada del Joventut / JOV

El Joventut, que ya ha arrancado los entrenamientos, no tendrá ningún compromiso de pretemporada hasta el próximo 4 de septiembre a las 20:30 horas en Sant Julià de Vilatorta (Barcelona) ante el Hiopos Lleida donde será la primera oportunidad de ver al conjunto verdinegro, y quizá los primeros minutos de Ricky de vuelta a la competición