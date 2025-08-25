Baloncesto
El Joventut, sin prisa con Ricky Rubio
El técnico del Joventut, Dani Miret, reconoció que el base necesitará dos meses para volver al máximo nivel después de un año apartado de las pistas
El entrenador del Joventut Badalona, Dani Miret, ha explicado este lunes que el base Ricky Rubio necesitará "unos 60 días" de preparación y adaptación, después de haber estado más de un año sin competir al máximo nivel, después de anunciar hace unas semanas su deseo de volver a jugar al máximo nivel con la Penya.
"Hemos hablado con el preparador físico y se estima que su tiempo de adaptación y preparación será de unos 60 días, aunque cada persona es diferente y los tiempos podrían variar", ha avisado el técnico catalán en declaraciones a los medios de comunicación desde la pista del Palau Olímpic de Badalona.
Por otra parte, Miret se ha mostrado satisfecho con la confección de la plantilla, aunque ha admitido que todavía no está cerrada: "El equipo mantiene una identidad en un vestuario que aún no está completo por las bajas por el Eurobasket de Hakanson y Birgander, y porque es posible que llegue una incorporación de última hora".
Sobre este posible fichaje, el entrenador ha confirmado que el club verdinegro busca "un jugador exterior, un escolta o un alero que pueda aportar equilibrio en la rotación".
El Joventut, que ya ha arrancado los entrenamientos, no tendrá ningún compromiso de pretemporada hasta el próximo 4 de septiembre a las 20:30 horas en Sant Julià de Vilatorta (Barcelona) ante el Hiopos Lleida donde será la primera oportunidad de ver al conjunto verdinegro, y quizá los primeros minutos de Ricky de vuelta a la competición
- Flick frenó a Marc Bernal: 'Te quiero para...
- Ferran Torres desvela el mensaje de Flick en el descanso
- Flick aprieta a Koundé y Olmo (y envía un mensaje)
- Oviedo - Real Madrid: goles, resumen y resultado del partido de LaLiga
- Rendidos a De Jong: los 15 elogios más encendidos de la gente del fútbol
- Lo que no se vio del Levante-Barça: el Flick más fraternal con Fermín, el truco de Cubarsí y el SOS de Lamine
- Los 'show' de Vinicius: Enfadado, bostezando y mandando a Segunda al Oviedo
- El 1x1 del Barça ante el Levante