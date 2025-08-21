El Joventut se pone en marcha con Ricky Rubio como gran atracción

El Joventut, con la gran novedad en sus filas del base Ricky Rubio que regresa a la competición activa, ha iniciado oficialmente la pretemporada 2025-2026 con los reconocimientos médicos realizados en el Hospital Quirónsalud Badalona por el que ha pasado toda la plantilla verdinegra.

Durante la jornada médica, todos los jugadores se han sometido a una exploración física completa, ecocardiograma, electrocardiograma y ergometría (prueba de esfuerzo). El objetivo de estas pruebas es asegurar que cada jugador se encuentra en las mejores condiciones posibles para arrancar su preparación física y la temporada 2025-26.

El técnico Dani Miret no podrá contar con los suecos Ludde Hakanson y Simon Birgander, que participarán en el Eurobasket 2025. Por otro lado, el croata Michael Ruzic finaliza este miércoles 20 de agosto su convocatoria para los clasificatorios del Mundial 2027 y llegará esta misma semana a tierras catalanas.

Guillem Vives, durante el reconocimiento médico este jueves / JOV

La dirección deportiva comandada por Jordi Martí tiene pendiente la incorporación de un alero polivalente para cerrar la plantilla de la temporada 2025-26. Han habido contactos con diversas opciones, pero de momento no hay acuerdo alguno con ningún jugado aunque no parece haber prisa para cerrar el fichaje y se esperará a que llegue una buena oportunidad de mercado.

Primer amistoso ante el Hiopos Lleida

Los catalanes jugarán su primer partido de pretemporada el 4 de septiembre a las 20:30h en Sant Julià de Vilatorta (Barcelona) ante el Hiopos Lleida.

Adam Hanga también pasó el reconocimiento médico en Quirón Salud Badalona / JOV

Para los estrenos en competición oficial, tanto estatal como europea, tocará unas cuantas semanas: en la Liga Endesa, el 4 o 5 de octubre en la pista del Covirán Granada; y en la Liga de Campeones, el 7 de octubre a las 20:00h en el Olímpic ante el Cholet francés.

Guillem Vives, ha manifestado que quiere hacer un gran año en este nuevo estreno de temporada: "Tengo muchas ganas de dar alegrías porque tenemos un equipo para conseguirlas", dijo el base, consciente que se espera mucho de este equipo que se estrenará este año en la Champions League de la FIBA.