El Joventut nombra a Ferran Laviña como nuevo CEO para liderar el club verdinegro

El Joventut anunció este lunes el nombramiento de Ferran Laviña como nuevo Chief Executive Officer (CEO) de la entidad. Con esta incorporación, el club refuerza su estructura ejecutiva con una figura profundamente vinculada a la historia reciente de la Penya y que representa de manera natural los valores que han definido siempre al Joventut: compromiso, carácter y sentimiento verdinegro.

Durante su etapa como jugador de la Penya, Laviña fue pieza clave en uno de los periodos más exitosos del club en el siglo XXI. Fue uno de los jugadores de referencia del histórico conjunto que en 2008 levantó la Copa ULEB 2008 y la Copa del Rey de Baloncesto 2008, dos de los logros más recordados por la afición verdinegra en las últimas décadas.

Tras finalizar su etapa como jugador profesional inició una nueva trayectoria en el ámbito profesional en el mundo de la arquitectura y la gestión de proyectos. Durante los últimos cinco años ha desarrollado esta labor liderando equipos multidisciplinares, gestionando proyectos complejos y asumiendo responsabilidades en planificación, control presupuestario, coordinación y ejecución.

Un buen gestor

Esta experiencia le ha permitido adquirir una sólida base en la gestión de personas, procesos y recursos, así como una metodología de trabajo orientada a resultados y a la toma de decisiones, competencias directamente aplicables a la dirección operativa de una organización deportiva.

Laviña conoce perfectamente el clun del que formó parte como profesional / JOV

Ahora, años después de su etapa como jugador, Laviña regresa al Joventut para iniciar una nueva etapa desde la dirección ejecutiva del club. Como Chief Executive Officer, Ferran Laviña asumirá la dirección ejecutiva y la gestión diaria del Joventut Badalona, liderando las operaciones del club y contribuyendo a impulsar el crecimiento de la Penya desde un profundo conocimiento de su identidad y sus valores.

“Volver al Joventut Badalona es algo muy especial para mí. Mi paso por el club fue muy importante para mi como jugador y como persona. Es el club de mi ciudad. Poder regresar ahora para ayudar desde otra posición es un orgullo enorme y una responsabilidad que afronto con mucha ilusión”, ha señalado Ferran Laviña.

Con este nombramiento, el Joventut de Badalona sigue apostando por incorporar a su estructura personas que conocen profundamente la identidad del club y que han sido parte de su historia, reforzando así un proyecto que mira al futuro sin perder nunca sus raíces.