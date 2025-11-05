El Joventut se mantiene invicto en la Champions tras exhibición de Ricky en Turquía

El Joventut Badalona volvió a sumar un triunfo sólido ante el Bursaspor turco (68-79) y acaricia el liderato del grupo C de la Liga de Campeones que le daría la clasificación directa al 'top-16' de la competición. El base Ricky Rubio, máximo anotador del equipo catalán con 24 puntos, fue una pieza indispensable para asaltar la pista del conjunto turco.

BUR-JOV Champions League BUR 68 79 JOV Alineaciones Bursaspor Basketbol, 68 (16+20+15+17): Childress (14), Parsons (6), King (5), Konontsuk (13), Nnoko (9) -cinco inicial-; Satir (2), Akin (10), DeLaurier (2) y Crawford (7). Joventut, 79 (20+22+10+27): Rubio (24), Hunt (6), Kraag (10), Allen (5), Tomic (8) -cinco inicial-; Drell (-), Hakanson (13), Vives (2), Dekker (2), Ruzic (-), Birgander (4) y Hanga (5)

Ambos equipos arrancaron con buenas defensas, aunque fue el Joventut el primero en tomar la delantera en el marcador tras unos muy buenos minutos en pista de Yannick Kraag (8-9, min. 5). Esas defensas hicieron embarrar el duelo y con el paso de los minutos la anotación fue muy escasa, con un corto 13-13 en los primeros ocho minutos de juego.

Cinco puntos consecutivos de Ricky Rubio abrieron la primera pequeña brecha y dejaron a los verdinegros cuatro arriba al final del primer periodo (16-20, min. 10). La Penya puso la sexta marcha en el inicio del segundo cuarto, con un gran Ludde Hakanson en la dirección de juego, y mantuvo la ventaja con el paso de los minutos (22-26, min. 13).

Birgander aportó cuatro puntos en la victoria del Joventut / FIBA

Los turcos, bloqueados

El Bursaspor entró en un bloqueo absoluto en ataque y los de Dani Miret lo aprovecharon para dispararse en el marcador con un 25-36, lo que obligó al técnico local, Nenad Markovic, a pedir tiempo muerto. Un parón que hizo efecto en los locales, que empezaron a anotar desde larga distancia, pero una penetración de Cameron Hunt sobre la bocina dejó a los verdinegros seis puntos arriba al descanso (36-42, min. 20).

En la reanudación, el Joventut estuvo muy incómodo en pista ante la dura defensa del Bursaspor, que arrancó con un parcial de inicio de 6-0 comandado por Landry Nnoko que no gustó nada a Miret (42-42, min. 23).

Ante Tomic volvió a ser un jugador importante para los verdinegros / FIBA

La sequía anotadora se apoderó de ambos equipos en los minutos posteriores del encuentro. Hasta el final del tercer cuarto, no se vieron más de diez puntos en ninguno de los lados, por lo que se cerró el periodo con un igualado 51-52.

La Penya arrolla en el cuarto final

En los últimos diez minutos de partido, la Penya fue una auténtica turbina en ataque y rápidamente puso la máxima renta en el marcador con unos muy buenos minutos de la dupla sueca formada por Hakanson y Birgander (54-66, min. 34).

El equipo turco, lejos de reaccionar, se desesperó con el arbitraje y el técnico Markovic fue descalificado por doble falta técnica, algo que aprovechó el Joventut para aumentar la ventaja y sentenciar prácticamente el choque (59-74, min. 36).

Con esta victoria, el Joventut se mantiene como líder invicto del grupo C de la Liga de Campeones (4-0).