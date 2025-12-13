Al Joventut le espera una ‘guerra’ ante el UCAM Murcia

El Joventut se enfrenta este domingo a uno de los equipos más en forma de la Liga Endesa, el UCAM Murcia, tercero en la tabla y que anota más de 91 puntos por partido. Los verdinegros visitan el Palacio de los Deportes (12:30h) buscando un triunfo que les consolide en las tres primeras plazas de la ACB. Ambos equipos llegan 7-2 al encuentro, y el ganador cerrará la jornada en la zona noble de la liga.

La Penya sigue en un gran momento de forma tras vencer en un partido muy apretado al BAXI Manresa la semana pasada. Los de Dani Miret está haciendo un gran juego al amparo de Ricky Rubio, y saben que para ganar en la pista del Murcia, deben rendir a un nivel muy alto.

A Ludde Hakanson, quien conoce perfectamente a los murcianos tras haber jugado allí las últimas dos temporadas, le hace ilusión el duelo. “Tengo muchas ganas de que llegue el momento. Es un partido difícil, yo creo que ahora mismo uno de los más difíciles de la ACB”, dijo en declaraciones al club.

"Ganas de volver a Murcia"

“Ellos están muy bien, pero tengo muchas ganas de volver y de ver a los amigos que tengo en Murcia. Jugar en el Palacio y contra el Murcia, que están en un momento increíble como nosotros, es muy difícil, pero ojalá podamos ganar”, aseguró. “Contra Murcia siempre tienes que igualar su intensidad y ser listos. Va a ser un partido largo, va a estar intentando molestarnos todo el partido, pero si podemos igualar eso, tendremos opciones”.

El conjunto de Dani Miret tiene todo un test de altos vuelos en su visita a la pista del UCAM Murcia / JOV

El sueco viene de brillar contra el Manresa con 16 puntos y está siendo uno de los nombres destacados de esta temporada en el Joventut. Además, Hakanson viene de establecer su récord de puntos (34) y asistencias (15) con Suecia.

Confiesa el sueco que estos partidos le vienen muy bien: “Jugar con la selección es lo más bonito que hay. Y creo que para el Club también es bueno, porque vuelvo con más confianza”, reconoció.

“Yo me estoy encontrando bien tanto de base como de escolta. Me gusta jugar de base, pero tener a Guillem o a Ricky al lado me permite anotar más. Estoy cómodo, también tener a Hanga al lado ayuda en labores de subir la pelota o reducir la presión”, finalizó Hakanson.