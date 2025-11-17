El Joventut - Hapoel Holon de Champions se jugará a puerta cerrada

A través de un comunicado oficial, el Joventut anunció que el partido de la BCL del próximo viernes ante el Hapoel Holon, programado para las 20:45h (CET) se disputará, finalmente, a puerta cerrada.

"El Club Joventut Badalona informa que, siguiendo las recomendaciones de las autoridades competentes y ante las movilizaciones convocadas al respecto, el partido del miércoles 19 de noviembre ante el Hapoel Holon de la Basketball Champions League se jugará a puerta cerrada", reza la nota emitida por la entidad verdinegra.

"Esta decisión ha sido adoptada para garantizar la seguridad de todos nuestros aficionados, de los que estamos seguros de que entenderán esta medida extraordinaria y completamente ajena a la voluntad del club".

Los dos equipos se encuentran en el Grupo C de la competición. La Penya se mantiene invicta con cuatro victorias en cuatro encuentros, mientras que el conjunto israelí se encuentra con dos triunfos y dos tropiezos. En el partido de la primera vuelta, el Joventut se impuso a domicilio por 65-81.

Esta medida es la misma que se tomó en su día para el Valencia Basket - Hapoel Tel Aviv de Euroliga, el Baxi Manresa - Hapoel Jerusalen de Eurocup, y el La Laguna Tenerife - Bnei Penlink Herzliya también de BCL.