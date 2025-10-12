El Joventut gana al Casademont Zaragoza en un final de infarto

El Joventut ganó al Casademont Zaragoza (89-86) este domingo en un final de infarto en el que una recuperación final de Guillem Vives fue clave para que los verdinegros mantengan la condición de invictos esta temporada. El pívot Ante Tomic se quedó a las puertas del doble doble con 19 puntos y 9 rebotes, y fue el mejor jugador del partido.

JOV-CAS Liga Endesa JOV 89 86 CAS Alineaciones Joventut, 89 (24+26+21+18): Hakanson (11), Hunt (19), Hanga (2), Drell (2), Tomic (19) -cinco inicial-; Kraag (8), Vives (8), Dekker (2), Allen (-), Rubio (12) y Birgander (6). Casademont Zaragoza, 86 (19+29+17+21): Bell-Haynes (15), Yusta (16), Stephens (2), Robinson (11), Dubljevic (8) -cinco inicial-; Spissu (5), Stevenson (18), González (3), Soriano (4) y Rodríguez (4)

Los catalanes arrancaron más entonados gracias al acierto de Cameron Hunt, que fue un mal de cabeza para la defensa aragonesa (10-6, min.5). El Casademont Zaragoza mejoró poco a poco en ambos lados de la pista y un triple de Marco Spissu igualó la contienda en el Olímpic (17-17, min.8).

Sin embargo, el equipo dirigido por Dani Miret puso la sexta marcha en el acelerador y se fue hasta un 24-19 al final del primer periodo tras un parcial final de 7-2.

Un robo de Guillem Vives fue decisivo para amarrar la victoria en el Olímpic / Pepe Torres / EFE

Máxima diferencia verdinegra

La situación no varió en el inicio del segundo cuarto y la Penya puso la máxima diferencia en el luminoso gracias a un 2+1 a una pierna de Ricky Rubio que puso en pie a toda la afición local (41-30, min.15).

A partir de ese momento, con los verdinegros crecidos, los aragoneses apretaron en defensa y subieron los porcentajes en ataque y se pusieron a tan sólo tres puntos tras unos muy buenos minutos de Santi Yusta (45-42, min.18). En el tramo final de la primera mitad hubo un intercambio de canastas que se saldó con un 50-48 al descanso favorable para los badaloneses.

Ricky Rubio, en una acción del encuentro ante el Casademont Zaragoza / Pepe Torres / EFE

En la reanudación, la igualdad se mantuvo en pista y, aunque el Joventut intentó escaparse, el Casademont Zaragoza no se despegó en el marcador después de más jugadas positivas de Yusta (59-58, min.25). Ludde Hakanson irrumpió con fuerza en los locales y eso provocó que se abriera una pequeña brecha (67-62, min.28).

Y para cerrar el tercer cuarto, la ya habitual conexión Rubio-Tomic fue clave para mantener la diferencia y dejar a los verdinegros por delante con un 71-65 que dejó todo abierto para el último periodo.

Sufrimiento al final

En los últimos diez minutos, ambos equipos se mostraron bien en defensa, pero una buena canasta a media distancia de Hakanson puso el +9 en los locales y provocó el tiempo muerto rápido de Jesús Ramírez (76-67, min.32).

Dani Miret, dando instrucciones a sus jugadores / Pepe Torres / EFE

Los visitantes intentaron remontar, pero se toparon con uno de los mejores jugadores de la liga, el pívot Ante Tomic, que fue determinante en el tramo final para los badaloneses (84-75, min.38). Y cuando el partido pareció decidido, los zaragozanos intentaron la machada y empataron tras un parcial abierto de 0-10 comandado por Trae Bell-Haynes.

Con todo igualado y con Casademont Zaragoza con balón para ponerse por delante a 18 segundos para el final, Guillem Vives recuperó un balón crucial y Hunt sentenció desde la línea del tiro libre. Finalmente, el Joventut venció por 89-86 para seguir invicto en este tramo inicial de temporada.