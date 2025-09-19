El Joventut gana al Andorra y se jugará con el Barça el pase a la final

El Joventut Badalona se impuso este jueves al Morabanc Andorra por 101-87 en la segunda jornada de la Lliga Catalana y se jugará este viernes el primer puesto del grupo 2 y el pase a la final contra el Barça.

Los dos equipos mantuvieron un cara a cara muy igualado en el inicio del partido, aunque el Joventut metió una marcha más y llevó la iniciativa en el marcador con diferencias que oscilaban entre los 6 y los 4 puntos.

Ricky Rubio, uno de los grandes alicientes de esta Liga Catalana, entró en el minuto 3 entre los aplausos del público. El primer cuarto acabó con un triple de Hunt prácticamente sobre la bocina, que puso a los verdinegros siete arriba (25-18).

Tras dos triples de Dekker y Rubio, el Joventut alcanzó una máxima ventaja de 10 puntos (min. 13), pero el Andorra reaccionó, liderado por Evans y Kuric, y se acercó a 2 (35-33, min. 17). El partido se igualó y entró en una fase de intercambio de canastas, con ambos equipos acertados en ataque.

Dekker, con 11 puntos, fue el jugador más destacado de la Penya y volvió a abrir una pequeña brecha al final del segundo cuarto, que terminó 46-40.

Un parcial de 0-7, con cinco puntos consecutivos de Kuric, dio la vuelta al electrónico (46-47, min. 22) y el partido volvió a igualarse. No obstante, entre Ricky Rubio, que recibió cinco faltas, y Tomic, amo de la pintura y de las asistencias, el conjunto de Dani Miret tomó nuevamente las riendas del choque (69-60, min. 28).

Una falta antideportiva de Kraag posibilitó una jugada de 4 puntos del Morabanc, que parecía que se agarraba al partido (69-64, min 29), pero tres buenas defensas del Joventut le permitieron correr y marcharse al último cuarto 10 arriba (74-64).

La Penya rompió el encuentro con un parcial de 7-0 y 17 puntos de ventaja (81-64, min. 32) y ya no dio opción al equipo entrenado por Joan Plaza, con ventajas que llegaron a los 22 puntos. El resultado final fue 101-87.

Ficha técnica:

101. Joventut Badalona (25 + 21 + 28 + 27): Hakanson (8), Vives (8), Dekker (14), Birgander (12), Hanga (3)-cinco inicial-, Drell (8), Kraag (10), Rubio (13), Torres (2), Allen (2), Hunt (14) y Tomic (7)

87. Morabanc Andorra (18 + 22 + 24 + 23): Evans (11), Ganal (4), Mckoy (10), Kuric (22), Pustovyi (2) -cinco inicial-, Best (-), Luz (7), Ortega (3), Bassas (-), Guerrero (2), Pons (18) y Udeze (8)

Árbitros: Óscar Perea, Alberto Baena y Andrés Fernández. Sin eliminados

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la 46ª Liga Catalana disputado en el Palau d'Esports de Catalunya (Tarragona) ante 1.151 espectadores.