El Joventut se encomienda a los jóvenes

Los de Carles Duran reciben este domingo en el Olímpic (18.30) a un poderoso Valencia Basket El cuadro verdinegro no puede contar ni con Feliz, Tomic, Brodziansky ni el recién llgado Kenny Chery, por problemas burocráticos

Al Joventut le espera este domingo (18.30) una dura papeleta en el Olímpic con la visita de un Valencia Basket en racha (6-1), correspondiente a la octava jornada de la Liga Endesa.

Los de Carles Duran pudieron apartar los fantasmas del mal momento del equipo con la clara victoria en la Eurocup ante el Hamburgo (108-76) aunque el reto se presenta todavía más complicado en esta jornada de liga ante los de Alex Mumbrú que viene de superar al ALBA en la Euroliga.

Y es que el problema de este Joventut es que arrastra bajas muy importantes y ante un rival de este nivel, tendrán que ser de nuevo los jóvenes los que respondan al reto en un duelo que también les sirva para crecer.

Un paso adelante

“Debemos dar un paso adelante”, reconocía Jordi Rodríguez, que ahora tiene la oportunidad de ayudar al primer equipo. “En la Penya siempre se apuesta por los jugadores jóvenes y que nos den una oportunidad siempre es importante”, explicaba en declaraciones al club.

“Debemos dar el máximo y jugar como nosotros sabemos. El entrenador me pide que juegue con confianza y que aproveche los tiros. Sé que soy joven y tengo camino por mejorar”.

Partidos como el duelo ante el Valencia es todo un curso adelantado en la máxima categoría y seguro que lo piensan aprovechar ante un cuadro con jugadores muy físicos como Brandon Davies o Chris Jones, la punta de lanza de cuadro ‘taronja’.

A confiar en los jóvenes

Y es que a Carles Duran no le queda otra que confiar en la nueva ‘camada’ de jugadores de la cantera ante las importantes ausencias de Andrés Feliz, Ante Tomic, Vladimir Brodziansky e incluso el recién llegado Kenny Chery, que no puede debutar en ACB al no tener toda la documentación en regla.

Los verdinegros, con tres victorias y cuatro derrotas, es consciente de que ganar será todo un espaldarazo a la situación que vive el equipo y una derrota podría ser la consecuencia lógica de tan mala suerte con las lesiones e imprevistos, como la salida de Chinanu Onuaku que se ha desvinculado de la Penya.