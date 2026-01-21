El Joventut empieza el Top16 de la Champions League recibiendo al Elan Chalon

El Joventut de Badalona buscará olvidar la derrota cosechada en Liga Endesa ante el Bàsquet Girona (71-74) y quitarse el mal sabor de boca consiguiendo su primera victoria en el Top16 de la Basketball Champions League. Los de Dani Miret reciben en el Olímpic al Elan Chalon francés este miércoles (20:30 h). Ambos equipos están encuadrados en el Grupo K, junto al Unicaja de Málaga y al Wurzburg alemán. Se enfrentarán todos contra todos en ida y vuelta, y los dos mejores clasificados del grupo obtendrán el pase a cuartos de final.

El Chalon se clasificó para el Top16 tras superar un Play-In por 2-0 ante el Tofas Bursa turco. Además, ya eliminaron al UCAM Murcia en una fase previa, disputada el pasado mes de septiembre. Los verdinegros, por su lado, están invictos en una Champions League en la que han ganado los seis encuentros de la primera fase. Junto a Unicaja y Gran Canaria son los únicos conjuntos que han logrado el pleno de victorias europeo hasta la fecha. Recordemos que la Final Four de la BCL se disputará en el Olímpic de Badalona.

Se espera que Ricky Rubio pueda ser de la partida, a pesar de que sigue con molestias en la pierna izquierda. Los de Miret deberán mostrar su mejor versión si quieren superar a un equipo liderado por Nate Darling y Jeremiah Hill, con 17,8 y 16,3 puntos por partido respectivamente.

El Manresa, a recuperar sensaciones en la Eurocup

El conjunto de Diego Ocampo buscará cambiar rápidamente de chip tras el atropello que sufrió el pasado domingo en el Buesa Arena ante el Baskonia (130-85). Los del Bages recibirán este miércoles (20:45 h) al Neptunas Klaipeda lituano, su principal perseguidor en la clasificación del Grupo A de la Eurocup. Este será el primer partido de los cinco encuentros consecutivos que disputará en el Nou Congost, combinando todas las competiciones: MoraBanc Andorra, Cluj-Napoca, Unicaja y Reyer Venezia serán los próximos en visitar el feudo manresano.

A pesar de la última derrota en ACB, la dinámica que está atravesando el equipo del Bages en Eurocup es buena, con dos victorias seguidas que le colocan sexto con un balance de 8-6. Lograr la victoria este miércoles le permitiría poner tierra de por medio y seguir escalando posiciones en la tabla.