El Joventut se divierte con un gran Ricky Rubio

El Joventut se volvió a divertir en la pista con un juego muy destacable para vencer al Surne Bilbao Basket por 101-69 y seguir invicto en esta Liga Endesa. El base verdinegro Ricky Rubio, con 11 puntos, 9 asistencias y 6 rebotes para 24 créditos de valoración, fue el jugador más completo del encuentro.

Joventut Badalona - Surne Bilbao Basket (baloncesto, Liga Endesa), 19/10/2025 LIGA ENDESA JOV 101 69 BIL Alineaciones JOVENTUT BADALONA, 101 (31+18+24+28): Hakanson (4), Hunt (11), Hanga (10), Dekker (13), Birgander (12) -cinco inicial-; Drell (3), Kraag (7), Rubio (11), Vives (3), Allen (7), Mauri (3) y Tomic (17). SURNE BILBAO BASKET, 69 (6+29+18+16): Pantzar (10), Hilliard (3), Normantas (11), Petrasek (2), Hlinason (8) -cinco inicial-; Frey (7), Jaworski (10), Krampelj (7), Sylla (4), Font (3) y Lazarevic (4).

Los catalanes, como de costumbre en este inicio de temporada, arrancaron el choque con la sexta marcha en el acelerador tras unos muy buenos minutos de Cameron Hunt (12-2, min. 4). El tiempo muerto rápido de Jaume Ponsarnau no hizo reaccionar a los suyos, más bien todo lo contrario, ya que la Penya se fue hasta la máxima momentánea con una exhibición de Ricky Rubio (26-6, min. 8).

La cosa aún fue a más, y es que los verdinegros tuvieron un parcial final en el primer periodo comandado por Henri Drell para poner un contundente 31-6 que hizo saltar todas las alarmas en Bilbao. El guion de partido no cambió mucho en el segundo cuarto, y el Joventut fue capaz de mantener la amplia ventaja tras dos triples prácticamente consecutivos de Sam Dekker (36-8, min. 12).

Y después de mucho tiempo, el Surne Bilbao Basket apareció en Badalona y anotó el primer triple en partido mediante el tirador Justin Jaworski (41-16, min. 16). En el tramo final de primera mitad los bilbaínos mejoraron notablemente, anotando prácticamente todo, y un triple muy lejano de Margiris Normantas puso un 49-35 al descanso que dejaba el partido con mínimas opciones de remontada para los visitantes tras su terrible inicio.

En la reanudación, el Joventut volvió a superar los 20 puntos de desventaja con más triples de Hunt, que fue un dolor de cabeza para la defensa visitante (56-36, min. 23). A la fiesta verdinegra se le sumó Yannick Kraag, al que le costó entonarse, y los de Badalona se dispararon para dejar todo visto para sentencia a falta de aún 12 minutos para acabar el choque (70-44, min. 28).

Una segunda parte desigualada

Al final del tercer cuarto, el Surne Bilbao logró rebajar un poco la desventaja y poner el 73-53 a falta de los últimos diez minutos. En el último periodo, la Penya volvió a arrancar con un parcial a favor y Ponsarnau lo paró de nuevo rápido tras una muy buena jugada de Ludde Hakanson (79-55, min. 33).

¿Y qué le faltaba a la exhibición del Joventut? Que debutara el joven Ferran Mauri con la elástica verdinegra y anotara su primer triple con asistencia de Rubio para hacer enloquecer a todo el pabellón (100-64, min. 38). Finalmente, el Joventut venció por 101-69 al Surne Bilbao Basket para seguir invicto y mantenerse en la zona alta de la tabla.