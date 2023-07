El Joventut ya conoce a sus rivales de la próxima Eurocup

Este viernes se realizó el sorteo, con los verdinegros encuadrados en el Grupo A y que arrancarán el 3 de octubre ante el Besiktas en casa La competición cambia de formato, con los dos primeros de cada grupo que acceden a los cuartos de final. El resto se lo jugarán en octavos a un solo partido

La BKT Eurocup ya tiene el calendario definido para la próxima temporada donde el Joventut ha quedado encuadrado en el Grupo A mientras el Dreamland Gran Canaria lo hará en el Grupo B

Al Joventut, que el año pasado alcanzó las semifinales para caer ante el Gran Canaria, le han tocado el Hapoel Tel Aviv, Olimpia Liubliana, Paris Basketball, Reyer Venice, Wolves Vilnius, Besiktas Estambul, Towers Hamburg, Prometey y London Lions.

“La temporada pasada fue exitosa para nosotros, llegamos a las semifinales”, explicaba Juanan Morales, el presidente del club. “Oficialmente, los objetivos serán mejorar eso, pero aún tenemos muchas cosas que saber sobre el resto de los 19 equipos”, dijo Morales.

Buen juego, éxito seguro

“Veremos. En esta fecha, tienes una visión mental de cómo va a ser y luego siempre hay un equipo que nunca esperabas y es un gran equipo y luego tienes un equipo al que le temías que no es tan bueno. Así que veremos. Si jugamos bien, tendremos éxito. Si no jugamos bien, no es tan importante contra quién juegas” comentó el presidente.

Por su parte, en el Grupo B estarán junto al DreamLand Gran Canaria, el Buducnost, Ratiopharm Ulm, Bourg En Bresse, Turk Telekom, Liezkabelis, Aris Salónica, Dolomiti Trento, Slask Wroklaw y Cluj Napoca.

La temporada regular de 18 encuentros comienza el 3 de octubre y se extiende hasta el 7 de febrero. Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán directamente a los cuartos de final, mientras que los equipos del segundo al sexto lugar jugarán en partidos individuales de vida o muerte en el octavos de final contra oponentes de grupos opuestos.

Todos los emparejamientos de postemporada darán la ventaja de jugar en casa a los equipos que terminaron más arriba en sus grupos de la temporada regular.