Baloncesto
El Joventut cae en Murcia en un final apretado
Los verdinegros sucumbieron en su visita al UCAM Murcia (80-77) en un duelo que controlaron en la primera mitad, pero que los de Sito Alonso le dieron la vuelta en la segunda, aunque no se revolvió hasta los últimos segundos
El Joventut sufrió la tercera derrota de la temporada en su visita a la pista del UCAM Murcia (80-77) que supo amarrar la victoria en un final de infarto después de darle la vuelta al dominio visitante en la primera mitad. El despertar de Ennis (22) y Cate (15) dieron impulso a los locales a pesar de los esfuerzos de Ante Tomic, el mejor verdinegro (20 puntos).
Liga Endesa
MUR
JOV
|UCAM Murcia, 80
|(19+13+25+23): Ennis (22), DeJulius (11), Raieste (2), Nakic (5), Cate (15)- cinco inicial-, Forrest (5), Sant-Ross (9), Radebaugh (5), Falk (0), López (0), Diagne (6), Hicks (0).
|Joventut, 77
|(25+13+16+23): Ricky (14), Hunt (15) Kraag (4), Allen (0), Tomic (20)-cinco inicial-, Drell (4), Hakanson (7), Vives (0), Ruzic (11), Hanga (2).
El UCAM Murcia empezó el duelo como un tiro, a un ritmo frenético, aunque el Joventut aceptó el reto de los locales en este enfrentamiento de 'gallitos' en la Liga Endesa, y se mantenía cerca del cuadro murciano, con mucho acierto en todas las acciones ofensivas (13-11).
Un triplazo de Tomic a pase de Ricky, en los papeles por una vez cambiados, daba al Joventut su primera ventaja (13-14) en un magnífico inicio verdinegro mediado el primer cuarto.
Dani Miret movía el banquillo, y el nivel de la Penya se mantuvo alto, con Hakanson dirigiendo con acierto ante su ex equipo (17-19). Con buenos minutos de Ruzic, Tomic y Ricky volvían al partido para mantener el nivel con Hanga también aportando a los suyos y logrando la máxima al final del primer cuarto (19-25).
La Penya abre hueco
El desacertado inicial del UCAM en el segundo parcial llevó a Sito a parar muy pronto el encuentro ante un efectivo Joventut que seguía abriendo hueco (19-29 m.13) tras primera canasta de Hunt. La Penya se encontraba cómoda con esas ventajas sin que los locales pusieran en muchos aprietos defensivos a los de Miret, que seguía rotando con acierto a sus jugadores (21-31).
Ennis, con siete puntos consecutivos (14 al descanso), lideraba la reacción local, que apretaba en defensa (28-31) y se metía en el partido, obligando a Miret a parar el duelo tras ese parcial de 7-0 de los murcianos. Una destacada primera mitad de Ricky (9 puntos y seis asistencias) y un siempre efectivo Tomic (12) mantenían al Joventut al frente al descanso (32-38) y con las espadas en alto.
En la reanudación, muchos errores en el tiro por ambos conjuntos pero benefició a los locales, que volvían a acercarse con el rumano Cate de protagonista (36-38). La reacción local la atajó rápido el Joventut con triple de Kraag y un Hunt que despertaba en la segunda mitad y con Tomic sacando faltas y tiros libres (38-44).
UCAM Murcia aprieta con Ennis
Ennis trataba de mantener a los suyos en el partido (43-46), el más destacado de UCAM Murcia (19) y la defensa de los locales subía de intensidad. Los de Sito podían correr y tras canasta de Sant-Ross, el partido se apretaba (45-46) y obligaba a Dani Miret a parar el duelo (m.26).
Ennis seguía muy agresivo en sus acciones y sacaba faltas, logrando poner por delante a UCAM Murcia después de muchos minutos (47-46). Ricky volvía al partido después de muchos minutos en el banco con el duelo igualado (51-51). Los murcianos se beneficiaban de las faltas recibidas para seguir sumando sin error en el tiro libre (53-54). En un gran tercer cuarto del cuadro universitario (25-16), conseguían darle la vuelta (57-54).
Un triple de Nakic y otro de Radebaugh daba la máxima al UCAM Murcia (63-54) y Miret se veía obligado a parar el duelo tras un parcial de 12-0 en el arranque del cuarto final. Los de Sito parecían lanzados a pesar de los intentos del Joventut de no descolgarse (67-64). El Joventut lo intentaba pero cometía muchos errores ofensivos, dando aire a los locales (72-66).
La Penya se encomendaba a Tomic para meter miedo al Murcia (72-70) en un final que iba a ser de infarto. Cate anotaba dos tiros libres (74-70) y rspondía Hunt con canasta y tiro libre (74-73). Sant-Ross lograba anotar en el seguiente ataque a 17" del final (76-73) y el Joventut necesitaba un triple. Pero Sant Ross robaba el balón y anotaba (78-73) dejando a la desesperada al Joventut que vio como se le escapaba el duelo (80-77).
