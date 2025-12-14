El Joventut cae en Murcia en un final apretado

El Joventut sufrió la tercera derrota de la temporada en su visita a la pista del UCAM Murcia (80-77) que supo amarrar la victoria en un final de infarto después de darle la vuelta al dominio visitante en la primera mitad. El despertar de Ennis (22) y Cate (15) dieron impulso a los locales a pesar de los esfuerzos de Ante Tomic, el mejor verdinegro (20 puntos).

MUR-JOV Liga Endesa MUR 80 77 JOV Alineaciones UCAM Murcia, 80 (19+13+25+23): Ennis (22), DeJulius (11), Raieste (2), Nakic (5), Cate (15)- cinco inicial-, Forrest (5), Sant-Ross (9), Radebaugh (5), Falk (0), López (0), Diagne (6), Hicks (0). Joventut, 77 (25+13+16+23): Ricky (14), Hunt (15) Kraag (4), Allen (0), Tomic (20)-cinco inicial-, Drell (4), Hakanson (7), Vives (0), Ruzic (11), Hanga (2).

El UCAM Murcia empezó el duelo como un tiro, a un ritmo frenético, aunque el Joventut aceptó el reto de los locales en este enfrentamiento de 'gallitos' en la Liga Endesa, y se mantenía cerca del cuadro murciano, con mucho acierto en todas las acciones ofensivas (13-11).

Un triplazo de Tomic a pase de Ricky, en los papeles por una vez cambiados, daba al Joventut su primera ventaja (13-14) en un magnífico inicio verdinegro mediado el primer cuarto.

UCAM Murcia y Joventut dirimieron un intenso duelo en la pista murciana / JOV

Dani Miret movía el banquillo, y el nivel de la Penya se mantuvo alto, con Hakanson dirigiendo con acierto ante su ex equipo (17-19). Con buenos minutos de Ruzic, Tomic y Ricky volvían al partido para mantener el nivel con Hanga también aportando a los suyos y logrando la máxima al final del primer cuarto (19-25).

La Penya abre hueco

El desacertado inicial del UCAM en el segundo parcial llevó a Sito a parar muy pronto el encuentro ante un efectivo Joventut que seguía abriendo hueco (19-29 m.13) tras primera canasta de Hunt. La Penya se encontraba cómoda con esas ventajas sin que los locales pusieran en muchos aprietos defensivos a los de Miret, que seguía rotando con acierto a sus jugadores (21-31).

Cameron Hunt, en una acción en la primera mitad / JOV

Ennis, con siete puntos consecutivos (14 al descanso), lideraba la reacción local, que apretaba en defensa (28-31) y se metía en el partido, obligando a Miret a parar el duelo tras ese parcial de 7-0 de los murcianos. Una destacada primera mitad de Ricky (9 puntos y seis asistencias) y un siempre efectivo Tomic (12) mantenían al Joventut al frente al descanso (32-38) y con las espadas en alto.

En la reanudación, muchos errores en el tiro por ambos conjuntos pero benefició a los locales, que volvían a acercarse con el rumano Cate de protagonista (36-38). La reacción local la atajó rápido el Joventut con triple de Kraag y un Hunt que despertaba en la segunda mitad y con Tomic sacando faltas y tiros libres (38-44).

Tomic jugó un buen partido en Murcia, en la línea habitual del pívot croata / JOV

UCAM Murcia aprieta con Ennis

Ennis trataba de mantener a los suyos en el partido (43-46), el más destacado de UCAM Murcia (19) y la defensa de los locales subía de intensidad. Los de Sito podían correr y tras canasta de Sant-Ross, el partido se apretaba (45-46) y obligaba a Dani Miret a parar el duelo (m.26).

Yanick Kraag, en una acción del partido ante el UCAM Murcia / ACB

Ennis seguía muy agresivo en sus acciones y sacaba faltas, logrando poner por delante a UCAM Murcia después de muchos minutos (47-46). Ricky volvía al partido después de muchos minutos en el banco con el duelo igualado (51-51). Los murcianos se beneficiaban de las faltas recibidas para seguir sumando sin error en el tiro libre (53-54). En un gran tercer cuarto del cuadro universitario (25-16), conseguían darle la vuelta (57-54).

Un triple de Nakic y otro de Radebaugh daba la máxima al UCAM Murcia (63-54) y Miret se veía obligado a parar el duelo tras un parcial de 12-0 en el arranque del cuarto final. Los de Sito parecían lanzados a pesar de los intentos del Joventut de no descolgarse (67-64). El Joventut lo intentaba pero cometía muchos errores ofensivos, dando aire a los locales (72-66).

La Penya se encomendaba a Tomic para meter miedo al Murcia (72-70) en un final que iba a ser de infarto. Cate anotaba dos tiros libres (74-70) y rspondía Hunt con canasta y tiro libre (74-73). Sant-Ross lograba anotar en el seguiente ataque a 17" del final (76-73) y el Joventut necesitaba un triple. Pero Sant Ross robaba el balón y anotaba (78-73) dejando a la desesperada al Joventut que vio como se le escapaba el duelo (80-77).