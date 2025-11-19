El Joventut busca asegurar el liderato europeo sin público

El Joventut de Badalona recibe este miércoles (20:45 h) al Hapoel Holon israelí en la quinta jornada de la Basketball Champions League. Los de Dani Miret están invictos en Europa, liderando el Grupo C con cuatro victorias en cuatro encuentros. De conseguir el triunfo, certificarían de forma matemática la primera plaza, accediendo así al Top 16 de la competición. Incluso una derrota les podría valer según el resultado que se produzca en el otro partido del grupo. El técnico badalonés tiene a toda la plantilla a su disposición.

En frente estará un Hapoel Holon que llega a Badalona con un balance de dos victorias y dos derrotas. En el choque de la primera vuelta, disputado en tierras húngaras, los verdinegros vencieron con autoridad (65-81).

Ricky Rubio se marchó ovacionado por el público de Gran Canaria tras exhibirse / Twitter: @Penya1930

El Olímpic no tendrá público

El Joventut no podrá contar con el aliento de su público, en lo que ya viene siendo la tónica habitual cuando los clubes españoles se enfrentan a equipos israelíes. El propio club comunicó durante la mañana del lunes que el partido se jugaría a puerta cerrada "siguiendo las recomendaciones de las autoridades competentes y ante las movilizaciones convocadas al respecto". El comunicado de la Penya añadía que "esta decisión ha sido tomada para garantizar la seguridad de nuestros aficionados, de los que estamos seguros de que entenderán dicha medida extraordinaria y completamente ajena a la voluntad del club".