El Joventut busca no aflojar en la Liga Endesa

El Joventut Badalona buscará este domingo (12:00 CET) asaltar la pista del MoraBanc Andorra para mantenerse en la zona alta de la clasificación y optar al liderato al término de la jornada.

Los verdinegros, en muy buena dinámica tanto en la Liga Endesa como en la Liga de Campeones de la FIBA, quieren asegurar lo antes posible un billete para la Copa del Rey, y ganar en el Principado sería un paso de gigante para lograr dicho objetivo.

El Joventut, tercero en la clasificación con cinco victorias y dos derrotas, saca dos triunfos de diferencia al primer equipo situado fuera de las posiciones para la Copa del Rey, el Barça, y está a tan sólo un triunfo de diferencia del líder, el Valencia Basket.

El equipo dirigido por Dani Miret llega a este partido después de ganar el pasado miércoles un agónico encuentro a puerta cerrada en el Olímpic ante el Hapoel Holon israelí por 97-95 tras una canasta sobre la bocina del escolta Cameron Hunt en la prórroga.

Y en la Liga Endesa, los badaloneses también ganaron en la pasada jornada en la pista del Dreamland Gran Canaria por 78-92, en un partido que dominaron de principio a fin con un parcial de inicio fulminante de 9-29.

Para el duelo ante los andorranos, el técnico Dani Miret tendrá toda la plantilla a su disposición. La gran incógnita será si volverá a tener minutos el ala-pívot Sam Dekker, que no jugó los dos últimos por decisión técnica. En dicho encuentro se vivirá un gran duelo particular en posiciones exteriores: en los locales, el exverdinegro Shannon Evans, es el tercer máximo recuperador de balones de la liga (1,7 de media), mientras que en los visitantes, Cameron Hunt es el quinto máximo anotador con 16 puntos de media.

El ala-pívot Miguel Allen habló en la previa de este partido sobre la dinámica del equipo y de la dificultad de jugar en el Principado. "Se nota que estamos en buena dinámica y que estamos todos contentos. El ambiente en la plantilla es muy positivo y el próximo objetivo que tenemos es clarísimo, ganar en Andorra", avisó en declaraciones difundidas por el club.

"Jugaremos ante un equipo muy peligroso con jugadores que conocemos bien aquí como Evans o Pustovyi, y además vienen de dos victorias consecutivas de mucho mérito. No nos podemos fiar de nadie y tenemos que intentar bajar sus porcentajes en ataque", zanjó.