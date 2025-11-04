El Joventut busca el 4-0 en la Champions en Turquía

El Joventut ha firmado hasta el momento un comienzo impecable en la Basketball Champions League con tres victorias en otros tres encuentros. Los verdinegros quieren alargar la racha a cuatro consecutivas en la pista del Bursaspor Basketbol este miércoles (18.30h.), un rival al que superaron claramente hace dos semanas en el Olímpic, 94-67.

La dinámica del equipo es muy buena, por sensaciones y por resultados. Sobre este gran inicio, el entrenador asistente Aleix Duran, asegura que "hemos hecho tres buenos partidos, hemos respetado mucho a los rivales, y los resultados han sido prácticamente inmejorables”, decía.

"La clave ha sido el respeto que hemos tenido por los oponentes, que nos ha permitido empezar los partidos con iniciativa y eso nos ha dado ventaja pronto, pero debemos tener claro que no es lo mismo jugar en casa que fuera con público", comentó.

Un público hostil

"Es el primer partido europeo que jugamos fuera y lo haremos con un público hostil, porque lo que hemos jugado hasta ahora era a puerta cerrada, y deberemos estar muy concentrados y convencidos de respetar al rival”, comentó Duran.

Los turcos aún no han ganado en la BCL (0-3) y vienen de sufrir una derrota dura en la competición doméstica contra el Bahçeşehir, que seguro les dará un extra de motivación. Duran tiene claro que será un partido complicado.

Aleix Duran, dando instrucciones a Hakanson en un encuentro del Joventut / JOV

"Ellos tuvieron un partido con un final polémico en casa contra el Bahçeşehir, y nos esperamos un ambiente bastante hostil, por lo general las pistas turcas ya lo son. Seguro que después de lo que les ocurrió en el último partido todavía hay más presión ambiental", aseguró.

"Aquí les ganamos de mucho y seguro que ellos tendrán ganas de revancha. Debemos tener claro que es un partido muy peligroso, porque ellos tienen unas armas muy claras, con exteriores (Childress y Parsons) que generan mucho, y un pívot dominante, Nnoko. Aquí convencimos al equipo y lo hizo muy bien para detenerlos, y ahora es importante tener la misma mentalidad”, finalizó.