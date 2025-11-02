El Joventut se apunta un vibrante derbi ante el Hiopos Lleida gracias al brillo de Hunt y Hakanson

El Joventut se apuntó un vibrante derbi catalán ante el Hiopos Lleida, al que superó por un 82-68 tras una batalla igualada que se decantó en el último cuarto. El equipo de Dani Miret contó con la inspiración de Cameron Hunt (24) y Ludde Hakanson (20), imparables para el equipo de Gerard Encuentra. Caleb Agada, con 13 puntos, y Melvin Ejim, con 11 tantos y ocho rebotes, fueron los más destacados del cuadro visitante.

Joventut - Hiopos Lleida (baloncesto, Liga Endesa), 02/11/2025 LIGA ENDESA CJB 82 68 LLE Alineaciones JOVENTUT, 82 (20+21+16+25): Hakanson (20), Hunt (24), Hanga (1), Dekker (2), Birgander (4) -equipo inicial- Vives (15), Tomic (3), Kraag (8), Drell (-), Rubio (5) y Allen (-). HIOPOS LLEIDA, 68 (22+19+16+11): Walden (3), Zoriks (6), Paulí (2), Shurna (6), Krutwig (7) -equipo inicial-, Agada (13), Diagne (7), Ejim (11), Batemon (11), Jiménez (2) y Sanz (-).

El Olímpic registró una excepcional entrada (8.124 espectadores), con un gran ambiente de baloncesto en un nuevo desplazamiento masivo de la afición ilerdense. Los dos equipos llegaban a la cita tras un gran inicio de campaña, con tres victorias en el casillero después de haber disputado las cuatro primeras jornadas ligueras.

Máxima intensidad desde el inicio

Se anticipaba un derbi catalán intenso e igualado, y así quedó demostrado ya de inicio durante los primeros 20 minutos de encuentro. En cada posesión, cada rebote y cada defensa se vivían batallas, con el empeño de Dani Miret y Gerard Encuentra desde sus banquillos para que sus jugadores se vaciasen en pista.

Dani Miret, durante el partido ante el Hiopos Lleida / ACB Photo - David Grau

La Penya contó con la inspiración de Ludde Hakanson, el líder verdinegro en el primer cuarto gracias a sus ocho puntos. Los locales mandaban por 13-7, pero la respuesta visitante llegó gracias a la intensidad, el músculo y el acierto de Melvin Ejim. El canadiense elevó el tono físico del duelo, y una canasta suya sirvió para cerrar el primer asalto y darle ventaja a los suyos (20-22).

Histórico Vives desde el triple

La igualdad se mantuvo en el segundo periodo, que arrancó con un Guillem Vives pletórico y letal desde el triple (alcanzó los 400 en ACB). La Penya volvía a coger la iniciativa en el electrónico (30-26), pero Lleida volvía a ponerse por delante gracias al trabajo en la pintura de Cameron Krutwig, y del acierto de James Batemon, autor de nueve tantos en la primera mitad.

Le estaba costando entrar en partido a Ricky Rubio, pero en dos ataques se activó tras anotar dos libres desde la línea de personal y una suspensión en movimiento que situó el 41-41 con el que ambos equipos se marcharon a vestuarios. En el descanso, el club presumió de su "bressol", ya que todos los equipos de la base verdinegra se hicieron la tradicional foto de presentación.

El Joventut presentó a su baloncesto formativo / ACB Photo - David Grau

Estaba siendo un gran partido de baloncesto, y el guion no cambió en el tercer cuarto. El Olímpic vibraba con los suyos, pero también con la afición del Hiopos Lleida que estallaba de júbilo en cada canasta de los suyos. Un tiro libre de Ricky le dió el +5 a la Penya (50-45), pero los de Encuentra contestaron con un parcial de 0-7, tras otra canasta veloz de Agada.

Ricky Rubio, ante el Hiopos Lleida / ACB Photo - David Grau

No se rompió la igualdad en el tercer cuarto

Era un toma y daca constante, con algún episodio extraño como un triple al canto del tablero de Batemon o un mate sin oposición de Ante Tomic que se le salió al croata. Dos acciones que constaban la alta tensión de un choque que entró a su asalto final con total igualdad: así lo reflejaba el empate a 57 que lucía el marcador antes de los últimos 10 minutos.

Cameron Hunt había ido incrementando sus prestaciones con el paso del encuentro, y un triple suyo enfadó a Encuentra, que detuvo el partido tras el triple del americano (63-59). Era tanta la igualdad, que cualquier mínimo despiste podía resultar definitivo. Krutwig volvió a empatar el partido, pero el Joventut estaba disfrutando del acierto de Hakanson y Hunt, y dos triples consecutivos de los exteriores verdinegros obligaron de nuevo a Encuentra a parar el partido.

Exhibición de Hunt y Hakanson

La Penya había abierto distancia en el marcador (69-63), pero todavía quedaban seis minutos. Fueron momentos en los que al Hiopos se le empezó a hacer largo el encuentro, mientras que el Joventut estaba con algo más de piernas, y acierto. Hakanson siguió con su recital, y otro triple de Vives sirvió para situar un parcial de 11-0 para los locales y poner ya un importante 74-63 en el marcador.

Definitivamente, Lleida ya no pudo regresar al partido, y tanto Hunt, como un inspirado Vives, sellaron el cuarto triunfo de la temporada en ACB para los verdinegros (82-68).