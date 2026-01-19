Baloncesto
El Joventut anuncia la renovación de Henri Drell hasta final de temporada
El ala-pívot estonio seguirá en la disciplina verdinegra hasta el 30 de junio tras renovarse el contrato temporal que tenía con el club
El Joventut anunció en la mañana del lunes la renovación de Henri Drell hasta el 30 de junio de 2026.
Una continuidad, la del ala-pívot estonio, que llega después de que su contrato temporal con el conjunto verdinegro expirase esta semana.
Drell, que llegó a la disciplina de la Penya en septiembre, con un contrato temporal, acabará el curso en Badalona y será una pieza importante para Dani Miret en la segunda mitad de la temporada.
El estonio, que cumplirá 26 años el próximo mes de abril, ha ido evolucionando favorablemente en su encaje en el equipo, algo que ha decantado al área deportiva a apostar por su continuidad.
Por el momento, Drell ha disputado 16 partidos de Liga Endesa en los que ha promediado 4,2 puntos y 1,8 rebotes en algo más de 11 minutos por encuentro.
En la BCL ha disputado seis duelos con 7,8 tantos y cuatro capturas por duelo.
En el comunicado, el Joventut destaca la versatilidad que ofrece Drell en cancha y que le permite alternar las posiciones de '3' y '4'.
Con la renovación del estonio, caso cerrado: Drell vestirá los colores de la Penya hasta final de temporada.
