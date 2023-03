El Joventut amplía el contrato de Guillem Vives hasta 2026

El base de 29 años firmó en julio de 2021 por dos temporadas con opción a una tercera, que ha ejecutado ya para asegurar la continuidad La ampliación de su vinculación con el club de Badalona le permitirá retirarse vistiendo la camiseta del equipo en el que se formó

El Joventut de Badalona y Guillem Vives han llegado a un acuerdo para que el base amplíe su contrato con el equipo catalán hasta junio de 2026, según anunció este jueves la entidad verdinegra.

Vives, de 29 años, firmó en julio del 2021 un contrato por dos temporadas con opción a una tercera que, con este acuerdo, se ha ampliado tres temporadas más, hasta 2026.

El jugador se mostró "muy contento y muy feliz" por firmar un contrato "por tantos años" que le permitirá retirarse vistiendo la camiseta del club en el que se formó. "Lo mejor que me podría pasar para acabar mi carrera es conseguir un título con el Joventut", dijo el base a los medios del club verdinegro.

🟩⬛️ @Vives16, 2026!



“A la Penya sents un plus que no es pot explicar, però que et genera una vibració interna que és diferent. El millor que em podria passar per acabar la meva carrera és aconseguir un títol amb el Joventut”#BadalonaÉsFutur pic.twitter.com/5c2gVTmmC1